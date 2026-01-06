우석대–한국오라클, AI·SW 첨단산업 인재 양성 ‘맞손’

전북 지역 혁신 생태계 활성화를 위한 AI·SW 교육 협력

지난 5일 우석대학교 AI혁신추진위원회 위원장인 김윤태 대외협력부총장과 김현웅 한국오라클 교육센터 본부장을 비롯해 양 기관 관계자가 참석한 가운데 첨단산업 인재 양성을 위한 업무협약을 체결했다./우석대 제공

우석대학교(총장 박노준)가 글로벌 IT 기업인 한국오라클 유한회사와 손잡고 AI·SW 기반 첨단산업 인재 양성에 본격 나선다.

지난 5일 우석대학교 AI혁신추진위원회는 전주캠퍼스 문화관 5층 영상회의실에서 한국오라클 유한회사 교육센터와 첨단산업 인재 양성을 위한 업무협약을 체결했다.

이날 협약식에는 우석대학교 AI혁신추진위원회 위원장인 김윤태 대외협력부총장과 김현웅 한국오라클 교육센터 본부장을 비롯해 양 기관 관계자 10여 명이 참석했다.

이번 협약은 AI·SW 기반 첨단산업 분야의 실무형 인재를 체계적으로 양성하기 위한 협력체계를 구축하고, 첨단산업 부트캠프(AI 분야)를 공동 추진하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 양 기관은 △IT 전공자 및 비전공자를 위한 맞춤형 AI·SW 교육 프로그램 공동 개발 및 운영 △산업 수요를 반영한 실무형 교육과정 고도화 △글로벌 기술 자격 취득 및 취·창업 연계 프로그램 지원 △교육 인프라 및 인적 물적 자원 공유 △전북 지역 혁신 생태계 활성화 등을 위해 긴밀히 협력하기로 했다.

김윤태 AI혁신추진위원회 위원장은 “우수 학생들을 선발해 맞춤형 교육과 실습을 제공하고, AI·SW 분야 인재로 성장할 수 있도록 지원할 계획”이라며 “교육부터 취업까지 연결되는 실무 중심 인재 양성 체계를 한국오라클과 함께 구축해 학생들이 현장에서 능력을 발휘할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

김현웅 한국오라클 유한회사 교육센터 본부장도 “우석대학교와의 협력을 통해 AI와 클라우드, 데이터 기반 교육을 더 확산시키고, 지역과 산업이 함께 성장하는 인재 양성 모델을 만들어가겠다”며 “이번 협약이 미래 첨단산업을 이끌 글로벌 경쟁력을 갖춘 인재를 배출하는 출발점이 되길 기대한다”고 답했다.

한편 우석대학교는 AI혁신추진위원회를 중심으로 첨단산업 분야 교육 혁신과 산학협력 강화를 지속적으로 추진하며, 지역 기반 글로벌 인재 양성 거점 대학으로의 도약을 가속할 방침이다.

이강모 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지