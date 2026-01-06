유정기 교육감 권한대행 “교육 일관성 흐름 단단히 이어갈 것”

신년 기자회견 열고 2026년 새해 전북교육 추진방향 제시

유정기 전북교육청 교육감 권한대행은 6일 2층 대회의실에서 신년 기자회견을 통해 전북교육의 새해 설계를 설명하고 있다./전북교육청 제공

전북교육청 유정기 권한대행이 ‘교육의 일관성’을 주장하며, 2026년 새해 전북교육 추진방향을 학력신장과 책임교육 그리고 정부 교육책 기조에 따른 AI기본교육 강화를 강조했다.

유정기 권한대행은 6일 2층 대강당에서 신년 기자회견을 열고 “올해는 2025년 현장에서 검증된 학력신장과 책임교육의 성과를 정책의 출발선으로 삼아 그 흐름을 더욱 단단히 이어갈 것”이라고 밝혔다.

이날 회견은 2026년 10대 핵심과제 등 올해 주요 교육정책을 교육가족 및 도민들과 공유하기 위한 취지에서 열렸다.

유 권한대행은 이날 10대 핵심과제 가운데 △AI 교육 △민주·생태·역사교육 △학생 마음건강 지원 등 3가지를 올해 전북교육이 반드시 책임져야 할 새로운 핵심과제로 제시했다.

먼저 AI 교육에 대해 “기반은 갖췄다. AI를 수업과 학습 속에서 어떻게 활용할 것인지가 지금 전북교육이 마주한 과제”라며 “AI를 선택이나 특화가 아닌 ‘기본교육’으로 전환하겠다”고 설명했다.

민주·생태·역사교육 구상도 밝혔다.

유 권한대행은 “(비상계엄과 관련) 헌법과 민주주의, 그리고 인간과 사회를 바라보는 가치는 기술이 아무리 발전해도 교육이 놓쳐서는 안 될 중심”이라며 “헌법 가치에 기반한 민주시민교육을 학교 교육의 핵심 책무로 명확히 해 민주주의를 배우는 교육을 넘어 민주주의를 경험하는 교육으로 전환하겠다”고 말했다.

생태교육에 대해서는 “기후위기 시대에 대응하는 생태전환교육을 강화할 계획”이라고 했고, 역사교육에 대해서는 “지역 연계 체험 중심 역사교육을 전년 대비 20% 확대해 학생들이 과거를 통해 현재를 이해하고 미래를 판단하는 힘을 기를 수 있도록 할 것”이라고 했다.

학생 마음건강 지원과 관련해서는 “정서적 위기 속에 놓인 학생들을 방치하지 않기 위해 예방-조기 발견-치유로 이어지는 학생 마음건강 상시 지원 체계를 구축하겠다”며 “학생 한 명 한 명이 안전하고 안심할 수 있는 환경 속에서 서로를 존중하며 더불어 성장할 수 있도록 끝까지 책임지겠다”고 밝혔다.

전북교육청은 이들 3가지 핵심과제 이외에 △독서·인문교육 △수업혁신 △교과학습 강화 △특성화고 취업 △교육활동 보호 △다문화교육 △유아 발달·방과후 지원 등을 올해 10대 핵심과제로 선정했다.

유 권한대행은 “도민 여러분의 관심과 응원이 더해질 때 전북교육은 학교 현장에서 지속적인 힘을 얻을 수 있다”며 “앞으로도 도민 여러분의 관심과 지지를 동력 삼아 우리 학생들의 성장을 돕고 배움을 키워 밝은 내일을 준비하겠다”고 약속했다.

이강모 기자

