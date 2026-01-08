노병섭·천호성 출판기념회 열고 ‘선거 보폭’ 넓혀

각각 10일·17일 전주대 슈퍼스타홀에서 진행

전북교육감 입지자들이 출판기념회를 열고 선거 보폭을 넓히고 있다. 통상 출판기념회는 얼마나 많은 사람들이 참석했느냐에 따라 그 후보의 향후 가늠도를 예상하게 하는 척도로 알려졌다.

노병섭 전국교육자치혁신연대 상임대표는 오는 10일 오후 3시 전주대 슈퍼스타홀에서 북콘서트를 연다. ‘민주도 노병섭, 교육도 노병섭’을 주제로 한 책이 발간된다.

노 대표는 앞서 ‘내란 종식’을 촉구하는 1인 시위를 지난달 23일부터 지금까지 이어오며, 민주주의 교육의 중요성을 호소하고 있다. 그는 “민주주의는 선언만으로 존재하는 것이 아니며, 끝없이 지켜내고 배워야하는 실천의 영역"이라며 "국민의 동의 없이, 국민을 통제하려 했던 비상계엄을 기억하고, 아직 끝나지 않은 내란 종식을 이뤄 민주주의를 완성해야 한다”고 했다.

천호성 교수 전주교대 교수 역시 오는 17일 12시 전주대 슈퍼스타홀에서 출판기념회를 연다. ‘교육은 다시 현장으로’를 주제로 한 책을 소개하며, 교육철학과 정책 비전을 시민들과 직접 나누는 자리로 마련된다.

‘교육은 다시 현장으로’는 천 교수가 30여년간 교사와 수업연구 교수로 500여 학교를 다니면서 듣고, 토론하고, 제안받은 내용들을 정리한 것으로, 우리 교육이 나아가야 할 길을 ‘생존과 미래를 위한 열가지 약속’으로 제시하고 있다.

출판기념회 당일에는 저자와의 만남, 참석자와의 대화, 자유발언 등이 이어질 예정이며, 교육에 관심 있는 시민 누구나 참여할 수 있다.

