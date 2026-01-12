제2회 익산 유소년 드론스포츠대회 ‘성료’

교육발전특구 사업 일환…미래 드론 인재 발굴 교육·스포츠 결합 모델…미래 기술 접하며 성장

지난 10일 익산시종합운동장에서 제2회 익산 유소년 드론스포츠대회가 진행되고 있다./사진 제공=전북미래드론

익산 교육발전특구 사업 일환으로 마련된 제2회 유소년 드론스포츠대회가 10일 익산시종합운동장에서 성황리에 개최됐다.

이번 대회는 드론스포츠를 통해 유소년들의 창의력과 도전정신, 협동심을 기르고 미래 드론 인재를 발굴하기 위해 마련됐으며, 전북미래드론이 주관했다.

대회는 드론축구 단체전과 드론레이스 개인전 등 다양한 종목으로 구성됐으며, 참가 학생들의 조종 능력과 문제 해결 능력을 종합적으로 평가했다.

특히 단순한 경기 운영을 넘어 사전 교육을 통해 드론 안전 수칙과 기본 조종 원리를 충분히 익힌 후 대회에 참여하도록 해, 교육과 스포츠가 결합된 유소년 드론대회 모델로 긍정적인 평가를 받았다.

사전 교육을 이수한 지역 내 초·중학생들은 이날 대회에 참가해 그동안 갈고닦은 실력을 마음껏 펼쳤다.

경기장은 학부모와 관계자들의 응원 속에 열띤 분위기를 보였으며, 모든 일정은 안전사고 없이 원활하게 진행됐다.

전북미래드론 관계자는 “드론스포츠는 유소년들이 자연스럽게 미래 기술을 접하고 성장할 수 있는 좋은 교육 콘텐츠”라며 “앞으로도 지역사회와 연계한 드론 교육과 대회를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

한편 이번 대회는 익산 교육발전특구 사업의 취지에 맞춰 지역 내 유소년 대상 미래형 교육 프로그램으로, 향후 정기적인 대회와 연계 교육 과정으로 이어질 예정이다.

익산=송승욱 기자

