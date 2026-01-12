문화체육관광부, 2026년 ‘케이-콘텐츠’ 인재 키운다

문화체육관광부 로고

문화체육관광부(이하 문체부)가 한국콘텐츠진흥원과 함께 인공지능(AI) 기술 확산에 따른 콘텐츠산업 환경 변화에 대응하고, 케이-콘텐츠의 지속 가능한 성장을 위해 ‘2026년 케이-콘텐츠 인재양성사업’을 추진한다.

이번 사업에는 총 430억 원의 예산이 투입되며, 기술 융합 역량과 분야별 전문성, 국제 경쟁력을 갖춘 인재 3400여 명을 체계적으로 육성하는 데 초점을 맞췄다. 교육 희망자는 연간 일정과 과정을 확인한 뒤 자신의 경력과 진로에 맞춰 지원할 수 있다.

특히 올해는 생성형 AI 등 제작 환경 변화에 대응해 ‘인공지능(AI) 특화 콘텐츠 아카데미’를 핵심 신규 사업으로 운영한다. 총 192억 원을 투입해 예비·미숙련 인력 900명, 전문·숙련 현업인 100명, 게임 분야 취·창업 희망자 100명 등 총 1200명의 AI 활용 콘텐츠 인재를 양성한다. 예비·미숙련 과정은 AI 도구 이론과 실습 중심 교육으로 기초 역량을 강화하고, 전문·숙련 과정은 실전 제작과 사업화를 목표로 한다.

현장 밀착형 교육도 강화된다. 영화 <파묘>의 장재현 감독, 드라마 <이상한 변호사 우영우>의 문지원 작가 등을 배출한 ‘창의인재동반사업’에는 약 97억 원이 투입되며, 만 19~34세 예비 창작자 300명을 선발한다. 이 밖에도 OTT 방송영상, 웹툰, 애니메이션, 대중음악 등 산업 수요가 높은 분야별 전문 인력 양성과 콘텐츠 수출 전문인력 교육도 병행한다.

세부 사업별 모집 요강과 일정 등 자세한 내용은 한국콘텐츠진흥원과 에듀코카 누리집에서 확인할 수 있다.

전현아 기자

