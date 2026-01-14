민주진보교육감 후보 추대 ‘진영·이념 가르기' 우려된다

전북교육개혁위, 후보 검증 정책 질의 등 공고

전북교육감 선거를 앞두고 진행되는 ‘민주진보교육감 후보 단일화’ 추진이 자칫 유권자들의 이념·진영 가르기를 부추길 수 있다는 우려가 나온다.

전북교육개혁위원회는 지난 13일 전북민주진보교육감 후보를 선출해 출마시키기 위한 후보 등록 공고를 냈다.

입후보 등록 공고를 보면 이력서 및 후보 검증을 위한 정책질의서, 전과기록 증명서, 결과 승복 서약서, 납세증명에 관한 신고서 등을 제출하도록 돼 있다.

그러나 후보 검증을 위한 정책질의서를 보면 민선 1, 2, 3기 김승환 교육감과 민선 4기 서거석 교육감에 대한 △긍정적인 면 △부정적인 면 △종합평가를 게재하도록 했다.

미래가 아닌 전직 두 교육감의 과거 행적에 대한 평가를 통해 오는 6월 치러질 선거 후보로 내세우겠다는 것이다. 이미 특정 인물에 유리하도록 한 결과값을 내놓고 질의하는 게 아니냐는 시각도 나온다. 단일화를 추진하는 주체인 전북교육위원회 면모를 보면 지난 교육감 선거에 출마를 선언했던 동시에 김승환 교육감 시절 책사로 불렸던 차상철 전 전북교육청 교육연구정보원장이 공동대표로 있다. 또한 전북교육개혁위원회에 소속된 일부 단체들 역시 김승환 교육감 시절 결을 같이 했던 단체들이다.

이들이 제시한 후보 검증 정책·공약 질문도 특정 진영에 편향됐다는 비판이 나온다. 질문을 보면 △서거석교육감 시절 모 교원단체와 맺은 단체협약을 무시하면서 갈등이 깊었다. 만약 후보께서 당시 교육감이었다면 이 문제를 어떻게 처리하셨게냐 △공무원의 경우 노동3권 중 단체 행동권이 제약되고 있으며, 정치적 자유가 금지되어 있다. 후보님의 생각과 보장방안이 있다면? △공무직 지구언의 임금 및 처우가 열악하다. 이에 대한 구체적 해결방안은? △교육 파행의 직접적 원인인 대학서열화를 완화하기 위한 방안 등 10가지 항목을 담았다. 또 학생인권의 신장이 교권의 추락으로 연결되고 있다고 생각하고 계시냐? 학생인권과 교권을 높일 수 있는 방안을 묻는 질문도 했다.

대부분의 질의가 학생·학부모와 관련한 일상적 교육 관련 질문이 아닌 노동 관점에 치우쳤다는 우려가 나온다.

이들 단체는 ‘민주진보교육감 후보 단일화’를 위한 공고 내용에 대한 결과 승복 서약서도 공고에 담았다. ‘전북민주진보교육감 후보 추대를 위한 후보 단일화 과정 및 결과에 대해 승복하며, 어떠한 개별행동을 하지 않을 것을 엄숙히 서약한다’는 내용이다.

전북 교육 단체 한 관계자는 “공고 내용을 보면 정치 색깔을 배제시키자는 교육감 선거의 본질이 왜곡되는 느낌을 지을 수 없다”며 “마치 자신들만 진보인듯, 자신들민 민주 인듯한 느낌으로 서로의 다름을 인정하지 않는 것 같아 신뢰성이 떨어진다”고 했다.

또 다른 관계자도 “이번 단일화 추진은 누가봐도 특정 세력이 몇몇 후보만을 위해 진행하는 것인데 저번 선거에서도 단일화를 추진했다가 실패한 전력을 보면 참 안타깝다는 생각이 든다”며 “그냥 도민들이 알아서 원하는 후보를 뽑을 수 있도록 뒤로 빠져달라”고 했다.

이강모 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지