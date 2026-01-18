우석대 정경화 씨, 교원 인사 공로로 교육부 장관 표창

우석대학교 교원인사팀 직원 정경화 씨.

우석대학교(총장 박노준) 교원인사팀 직원 정경화 씨가 교원 인사행정의 전문성과 강사제도 안정화에 기여한 공로로 교육부 장관 표창을 받았다.

정 씨는 2015년부터 교원 및 강사 인사업무를 담당하며 전임교원 인사 운영의 효율성과 공정성을 높이고, 강사법 시행 이후 강사 인사제도의 안정적 정착에 기여해 왔다.

특히 ‘대학 강사 처우개선 지원사업’을 수행하며 총 5억 5천여만 원의 국고를 확보해 강사 처우개선과 대학 재정 안정에 이바지했다.

정 씨는 “교원과 강사가 안정적인 환경에서 교육과 연구에 전념할 수 있도록 지원하는 것이 인사업무의 역할이라고 생각한다”며 “앞으로도 공정하고 투명한 인사행정으로 대학 발전에 기여하겠다”고 말했다.

