천호성, ‘교육은 다시 현장으로’ 출판기념회

천호성 전주교육대학교 교수는 지난 17일 전주대학교 슈퍼스타홀에서 신간 ‘교육은 다시 현장으로’ 출판기념회를 진행했다.

전북교육감 출마 선언을 한 전주교육대학교 천호성 교수가 지난 17일 전주대학교 슈퍼스타홀에서 출판기념회를 가졌다.

천 교수의 신간 ‘교육은 다시 현장으로’는 30여년간 교사와 수업연구 교수로 500여 학교를 다니면서 듣고, 토론하고, 제안받은 내용들을 정리한 것으로, 우리 교육이 나아가야 할 길을 ‘생존과 미래를 위한 열가지 약속’으로 제시하고 있다.

출판기념회는 책을 통해 제시한 교육철학과 정책 비전을 시민들과 직접 나누는 자리로 마련됐다.

이 자리에서 천 교수는 “이번 책은 개인의 기록이 아니라, 현장에서 만난 교사·학생·학부모의 목소리에 대한 응답”이라며 “이 책을 통해 독자들은 왜 지금 전북에서 이 과제가 중요한지, 현장에서 교사와 학생이 겪고 있는 구체적인 어려움은 무엇인지, 이미 전북 곳곳에서 시도되고 있는 좋은 사례들은 무엇인지, 교육청이 바꾸어야 할 제도와 재정, 행정의 구조는 무엇인지에 대해 명확하게 이해할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

이강모 기자

