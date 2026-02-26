로봇·장비에 AI 이식…피지컬AI ‘실험실이 곧 현장’

전북대 피지컬AI실증센터, 농생명, 모빌리티, 탄소 산업 등 고도화

전북대 피지컬 AI 실증센터

이재명 대통령이 27일 전북을 방문해 타운홀미팅을 가질 예정인 가운데 국내 기업들의 ‘전북 피지컬 AI(Physical AI)’에 대한 시선이 집중되고 있다. 전북이 대한민국 ‘피지컬 AI(Physical AI)’의 거점으로 부상하고 있는 이유는 아주 명확하다. 전북의 주력 산업인 농생명과 특수 모빌리티가 AI 기술과 결합하기 가장 좋은 ‘실체(Physical)’를 가지고 있기 때문이다.

단순히 모니터 안에서만 작동하는 AI가 아니라, 실제로 움직이고 작업하는 로봇이나 장비에 AI를 이식하는 것이 전북이 추진하는 전략의 핵심이다.

피지컬 AI는 일반적 AI와 달리 현실 세계와의 상호작용이 필수인데 대한민국 피지컬 AI 메카로 불리는 전북은 피지컬 AI가 적용될 수 있는 가장 강력한 테스트베드와 실증센터를 보유하고 있다. 피지컬 AI의 강점은 △인지(Sensors, 주변 환경을 데이터로 받아들임) △판단(AI Model, 특화 데이터(농지 상황, 건설 현장 등)를 바탕으로 최적의 행동 결정) △구동(Actuators, 실제 로봇 팔이 움직이거나 트랙터가 주행함)이다.

전북대 피지컬 AI 실층센터에서 인공지능을 가진 로봇이 사람이 시키는 동작을 구현하고 있다.

전북대학교에 위치한 피지컬 AI 실증센터는 인공지능(AI) 기술을 단순히 가상 공간이 아닌, 로봇, 자율주행, 제조 공정 등 물리적 환경에 직접 적용하고 테스트하기 위해 만들어진 핵심 거점이다.

쉽게 말해, 머리로만 생각하는 AI가 아니라 ‘몸(기계)’을 가진 AI가 실제 세상에서 잘 작동하는지 검증하는 곳으로 이곳에서는 전북 전략 산업인 농생명, 모빌리티, 탄소 산업 등을 고도화하기 위한 역할을 수행한다.

먼저 기술 실증(Testing & Validation)의 경우 연구실에서 개발한 AI 알고리즘을 실제 로봇이나 장비에 탑재해 현장에서 발생할 수 있는 변수들을 체크한다. 또 기업 지원은 자체적인 테스트 베드를 갖추기 어려운 중소기업들이 센터의 인프라를 활용해 제품을 개발하고 성능을 인증받을 수 있도록 돕는다. 인재양성 측면은 세계를 선도하고 있다. 학생과 연구원들이 실제 산업용 장비를 다루며 실무 능력을 갖춘 AI 전문가로 성장할 수 있는 교육 환경을 제공한다. 특히 전북대는 글로컬대학 30 사업과 연계해 지역 산업의 디지털 전환을 주도하고 있다. 새만금의 자율주행 테스트베드, 전주의 탄소 소재 등 주변 인프라와 결합해 시너지를 내기에 최적의 위치에 있다. 최근에는 현대차의 10조 투자 및 삼성전자 등 대기업과의 협업이나 정부 지원 사업을 통해 ‘피지컬 AI’를 활용한 스마트 제조 혁신에 박차를 가하고 있다.

로봇 개가 사람의 지시를 받아 주변 환경을 촬영하고 있다.

전북대는 국내 연구진 532명(교수 41명, 연구원 491명)과 함께 네이버클라우드, 현대차, SKT, 리벨리온, 한국생산기술연구원, 한국전자기술연구원, 한국산업기술시험원, 전북테크노파크, 캠틱종합기술원 등 연구기관이 참여하는 초대형 컨소시엄을 구성했다. 여기에 전북자치도와 전주시, 완주군 등이 피지컬AI 기반 선도도시를 표방하며 적극적으로 참여하고 있고 전북자치도는 버스나 트럭 등 중대형 상용차의 97%를 생산하는 거점지역이다.

전북대 실증센터 실험실은 곧 피지컬 AI의 현장으로 기술검증랩에서 미래를 시험하고 있다. 기술검증랩은 실증사업의 핵심으로 전북대는 제조 분야 랩을, 카이스트는 물류 분야 랩을 각각 운영한다. 전북대 내 공간에 조성되는 기술검증랩은 모듈형 One-Space Multi-Robot 테스트베드(실험 및 데이터 수집)과 유연생산 개념을 적용한 모듈형 이기종 로봇 셀 등으로 구성된다. 분류 공정이나 라벨링, 통합관제 시스템, 텔레오퍼레이션, 휴머노이드 및 협동로봇 등 실제 산업 현장의 공정을 그대로 재현한다. 이를 통해 산업 특화형 피지컬AI 기술을 즉각 검증하고 개선할 수 있다. 특히 수요기업들이 직접 참여해 기술을 시험하고, 그 결과를 다시 R&D에 반영하는 선순환 구조다. 이는 해외 솔루션 의존에서 벗어나 국산화·표준화된 피지컬AI 플랫폼을 확보하는 데 필수 시설이 될 것으로 기대된다.

지난 1월26일 배경훈 부총리는 전북대학교 제조기술 실증랩(창조2관)에서 이광형 한국과학기술원(KAIST) 총장 및 성균관대, 현대자동차, 전북테크노파크, 캠틱종합기술원, 실증 참여기업 등 산·학·연·관 주요 관계자들이 참석한 가운데 ‘전북 AX 사업 사전검증 사업 성과 현장점검’을 실시했다.(왼쪽에서 네번째 배경훈 부총리).

이강모 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지