이남호 “현대차 10조 투자, 산업 대전환 준비 교육 필요”

이남호 전 전북대학교 총장의 ‘전북형 진로·진학 개편’ 공약

전북교육감 선거 예비후보로 등록한 이남호 전 전북대학교 총장이 현대차그룹의 새만금 10조 투자 발표와 관련 AI·로봇·수소·신재생에너지 등의 인재를 양성하기 위한 ‘전북형 진로·진학 개편’ 공약을 발표했다.

이 전 총장은 25일 전북교육청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “정부와 기업의 새만금 등 전북 미래산업 투자 논의가 본격화되고 있다”며 “전북교육이 선제적으로 산업 변화에 대응하기 위한 통합 설계가 필요하다”고 밝혔다.

공약의 핵심은 AI·로봇, 농생명 바이오, 수소에너지, 문화·콘텐츠, 보건의료 등 전북 전략산업과 연계한 전문 인재 트랙을 고교 단계부터 체계적으로 설계한다는 점이 특징이다.

이를 위해 생명과학Ⅱ·화학Ⅱ·심화수학·AI·데이터 과목 등 전략 분야 핵심 교과를 거점학교와 온라인 병행 방식으로 상시 운영하는 ‘도 단위 공동 심화 플랫폼’을 구축하겠다고 했다.

그는 “기초학력은 출발선이고, 실력은 도약의 힘이며, 전략 진학은 지역 발전으로 이어지는 연결 고리로 전북교육은 더 이상 단순 입시 행정에 머물러서는 안 된다"며 "산업 대전환을 준비하는 교육으로 나아가야 한다”고 밝혔다.

이강모 기자

