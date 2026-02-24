우석대, 학위수여식 학부·대학원 졸업생 1098명 배출

우석대학교, 전주캠퍼스 2025학년도 전기 학위수여식 개최. 공로상 봉사상 특별상 수상자 기념촬영/우석대 제공

우석대학교(총장 박노준)는 24일 문화관 2층 아트홀에서 ‘전주캠퍼스 2025학년도 전기 학위수여식’을 열고 학부 및 대학원 졸업생 1098명에게 학위를 수여했다.

이날 학위수여식에는 서창훈 학교법인 우석학원 이사장과 박노준 총장을 비롯해 유희태 완주군수, 조준모 총동문회장, 박희대 제7공수특전여단장, 김경태 제35보병사단 작전부사단장, 박준현 해병대사령부 인재획득과장 등 내외빈이 참석해 졸업생들의 새로운 출발을 축하했다.

김성희 교무처장의 학사보고로 시작된 이날 학위수여식에서 학사 929명과 석사 109명, 박사 60명 등 총 1098명이 학위를 받았다.

학부에서는 강찬규(호텔외식조리학과) 학사가 이사장상을, 김태선(제약공학과) 학사가 총장상을 받았다. 대학원에서도 리첸펑(李乾丰·조경학과) 박사가 이사장상을, 샹 니엔지에(尚念杰·경영학과) 박사 외 5명이 총장상의 영예를 안았다.

또한 완주군수상과 해병대사령관상·제35보병사단장상·제7공수특전여단장상·대학원장상·총동문회장상 등에 대한 시상이 진행됐다.

서창훈 우석학원 이사장은 “졸업생의 학위 취득을 진심으로 축하하며, 대학에서 쌓은 지식과 경험을 바탕으로 더 큰 세상에서 힘차게 도전하길 바란다”며 “급변하는 시대 속에서도 실패를 두려워하지 않는 용기와 도전 정신으로 사회가 필요로 하는 핵심 인재로 성장해 달라”고 당부했다.

박노준 총장도 “성취감과 자신감으로 가득 찬 졸업생들의 모습이 참으로 자랑스럽다”며 “우석대학교는 언제나 든든한 모교로서 졸업생들의 새로운 도약을 응원하겠다”고 말했다.

