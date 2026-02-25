민주진보 후보 사퇴 천호성…“검증 앞 비겁한 퇴장"

유성동·이남호 전북교육감 후보 잇따라 비판 성명

“민주진보가 진영 이익을 위해 이용되는 포장지였습니까? 검증 앞의 비겁한 퇴장은 ‘무책임한 도주’입니다.”

전북교육개혁위원회의 검증 준비 중 급작스레 전북 민주진보 후보를 사퇴한 천호성 전북교육감 예비후보에 대한 날 선 비판이 이어졌다. 특히 천호성 후보가 교수로 재직중인 전주교육대학교는 즉시 천 후보의 집필물 전반에 대해 전수조사에 착수해 그 결과를 공개하라는 촉구도 이어졌다.

유성동 전북교육감 예비후보는 25일 논평을 통해 “천호성 후보는 전북교개위의 부적합 후보 결정을 예견했는지 민주진보단일후보 입후보를 철회했다. 전략적 선택이었겠으나 상습 표절 후보라는 꼬리표는 여전하다”며 “전북교개위는 무책임했고, 천 후보는 꼼수를 썼다”고 주장했다.

이어 “전북교개위는 (천 후보의) 미추대 결정이 아니라 그동안의 진행사항과 후보 검증결과를 발표해야 했다”면서 “(전북교개위 결정은) 시민단체 활동의 안 좋은 사례로 교과서에 실릴 만하다”고 우회적으로 비난했다.

또한 “천 후보의 상습 표절 논란이 지속되는 이유는 자격과 기준의 문제이기 때문으로 교육감의 도덕성이 무너지면 교육청도 일선 학교도 성장의 동력을 잃고, 정상적 운영이 어렵게 된다”며 “천 후보의 책임 있는 결정이 계속 미뤄진다면 표절 후보라는 낯 뜨거운 상황의 국민적 판단은 불가피 할 것”이라고 했다.

이남호 전북교육감 예비후보는 25일 전북교육청 브리핑룸에서 회견을 열고 천호성 후보의 민주진보 후보 철회에 대한 비판 성명과 함께 전주교대의 책임있는 자체 조사를 촉구했다.

이 후보는 “(전북교개위의) 검증 앞의 비겁한 퇴장을 택한 천호성 후보의 무책임한 도주를 규탄한다”며 “천 후보는 베껴쓰기 논란에 대해서는 ‘침묵’, 불리하면 ‘철회’라는 꼼수를 썼다”고 날을 세웠다.

이어 “유리할 때는 특정 진영에 기대고, 불리할 때는 정체성 자체를 부정하는 후보에게 어떻게 전북 교육의 미래를 맡길 수 있겠느냐”며 “민간 단체가 마련한 최소한의 검증대조차 감당하지 못해 도주한 것은 스스로 교육감 자격이 없음을 자인한 꼴”이라고 덧붙였다.

그는 “전북교개위가 지난 22년 민주진보 진영과 동일한 주체들이라면 1차적으로 천 후보가 민주진보 후보라는 이름을 쓸 수 있도록 한 행위에 대해서 반성 내지는 그 타이틀 사용에 대한 철회 요청이 있어야 한다”며 “(검증과 관련해) 과연 도중 철회라고 하는 그런 장치가 있었는지 또 철회를 하게 된 구체적 사항은 어떠한 것인지 왜인지에 대해 도민들 앞에서 분명한 입장 표명이 있어야 된다고 생각한다”고 말했다.

또한 “(표절과 관련) 전주교대는 현재 묵묵부답 또는 모른 채로 일관하고 있는데 이는 책임을 방기한 것”이라며 “이제 신학기가 다가오고 있는데 이 상황에서 예비 교사 양성의 수업을 진행하도록 하는 것 자체가 적절한지에 관한 문제는 심각하다”고 했다.

이 후보는 “저도 대학에 있어봐서 아는데 표절 문제는 신분상 문제에 이를 정도로 심각한 문제”라며 “전주교대는 천 후보의 집필물 전반에 대한 전수조사에 즉각 착수하고, 그 결과를 투명하게 공개하라”고 촉구했다.

