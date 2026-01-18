황호진, ‘전북형 교육 플랫폼 ‘학교급식-건강교육’ 프로젝트’ 추진

황호진 전 전북교육청 부교육감

전북교육감 출마를 선언한 황호진 전 부교육감은 ‘전북형 교육 플랫폼 ‘학교급식-건강교육’ 프로젝트’를 추진한다고 밝혔다.

황호진 전 부교육감은 지난 16일 “학생들에게 한 끼 식사를 제공하는 형태로 운영되고 있는 현재의 학교급식을, 이제는 교육의 한 플랫폼으로 전환하겠다”며 “급식이 교육과 학습의 장으로 운영되고, 학생 스스로 먹거리와 건강을 학습할 수 있도록 지원해야 한다”고 제안했다.

‘학교급식은 단순한 복지가 아니라 교육입니다’로 시작한 ‘학교급식 교육 플랫폼’ 제안에 따르면, 학생은 지원 대상에서 학습 주체로 전환되고, 급식은 식사제공에서 학습 콘텐츠로, 식단은 메뉴에서 학습 교재로, 조리는 작업에서 교육과정으로, 급식실은 식사장소에서 확장된 교실의 개념을 갖게 된다.

교육 플랫폼으로 위상이 전환된 학교급식은, 건강 식재료 확보와 건강 식생활 교육의 두 가지 트랙으로 실행되는데, 건강 식재료 확보에서는 잔류농약, 중금속, 방사능, 가공성 등에서 학생 성장기 특성 기준의 품질평가가 시행되어 양질의 식재료를 확보한다. 식재료 품질평가 과정에서는 대학, 연구소, 의료기관과 협력하여 건강식재료 기준을 마련하고, 작목반 등 ‘지역 농민과의 계약재배’를 통해 농민 소득증대 등의 지역경제 선순환을 도모한다.

황호진 전 부교육감은 “전북형 교육 플랫폼 ‘학교급식-건강교육’ 프로젝트는 전국 최초로 제시되는 급식의 교육 플랫폼 모델로 ‘건강, AI, 교육’을 융합 설계한 것이 특징"이라며 “먹는 행위에서 시작한 학교급식이 교수-학습의 장을 거쳐 학생들의 평생 건강 관리 식습관으로 이어질 수 있다”고 강조했다.

이강모 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지