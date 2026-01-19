전북 서양화 1세대, 김현철 화백 소장품전 열린다

1945~1978년 시기별 유작 26점 공개… 우진문화공간 갤러리서 2월 11일까지

전북지역 근대 서양화단을 구축한 1세대 작가 고(故) 김현철 화백(1924–1980)의 예술세계를 집대성한 전시가 열린다.

우진문화재단(이사장 김보라)은 재단이 소장하고 있는 김현철 화백의 유작 26점을 일반에 공개하는 소장품전을 우진문화공간에서 2월 11일까지 선보인다고 밝혔다. 월요일 휴관. 이번 전시는 지난해 기획전과 2009년 전북도청사 갤러리 대여 전시 이후 15년 만에 마련된 세 번째 소장품 공개 전시다.

전시에서는 김현철 화백이 해방 직후인 1945년부터 작고 2년 전인 1978년까지 제작한 작품들을 중심으로 구성됐다. 부안 출신인 화백은 경복고와 서울대 미대(중퇴)를 거쳐 1947년 대한미술협회전 특선, 1948년 문교부전 입선 등을 통해 화단에 이름을 알렸다.

그는 20여 차례의 개인전을 열어 척박했던 지역 미술 현장에서 창작활동을 지속했다. 전시 작품들은 화백 특유의 조형언어인 ‘나이프 기법’의 변천 과정을 싫증적으로 보여준다. 붓 대신 나이프를 활용해 화면을 긁어내거나 겹쳐 쌓아 독특한 질감을 표현한다. 그리고 절제된 색채와 엄격한 구도는 그가 천착했던 부안의 산과 바다, 보리밭 등 향토적 소재를 현대적인 미학으로 격상시켰다는 평가를 받는다.

김 화백은 생전 작가 활동 외에도 전북 미술의 제도적 기틀 마련에 헌신했다. 그는 권영술 화백과 함께 ‘신상미술회’를 창립해 지역 근대미술 형성을 주도했으며 1969년 전북미술대전 창립위원과 1970년 전북미술연구소 창설 등을 통해 미술행정의 토대를 닦았다. 또한 30여년간 중·고교 미술교사로 재직하며 후학 양성에도 힘썼다.

재단은 전북 서양화단의 1세대 작가로서 독자적인 표현양식을 구축한 화백의 작품이 소실되거나 흩어지는 것을 우려해 유작 일체를 매입하여 소장해 왔다.

재단 관계자는 “이번에 공개되는 작품은 전북 서양화단의 출발점과 그 정신을 되짚는 계기가 될 것“이라고 밝혔다.

한편, 우진문화재단은 1991년 (주)우진건설의 기업 메세나로 출발했다. 이번 전시를 통해 지역 문화예술 생태계 조성과 지역 거장 재조명을 실현해 재단의 설립 취지를 재확인할 방침이다.

