넘치지도 모자라지도 않게, 빗방울처럼 던진 구도의 언어

최선을 다하는 행위가 때로는 본의에 어긋날 때가 있다. 중요한 일정을 위해 정성껏 고른 옷차림이 어색하게 겉돌고, 잘 써보려고 애쓴 문장들이 오히려 조잡해 보일 떄가 있다. 이유는 알 수 없지만, 잘해내고 싶은 마음으로 잔뜩 힘을 줘서 진행한 일들이 얼굴을 화끈거리게도 한다.

그런 의미에서 도원 스님의 시집 <연잎에 조아리는 빗방울 소리>(신아출판사)는 놀라움의 연속이다. 스님이 써 내려간 150편의 시는 유난히 담백하고 절제되어 있기 때문이다. “먹고 자고 싸고/ 놀고 웃고 성내고/ 날마다 싫고 좋고”(‘산다는 것’ 전문)처럼 군더더기 없는 문장들은 읽는 이의 마음을 단숨에 정화시킨다.

스님은 이 시집을 통해 자신만의 우아한 사색이 담긴 필치로 일상과 맞닿은 마음을 관찰한다. 연민을 앞세우지 않는 담백한 시선은 일상의 장면을 직관적으로 풀어내며 독자를 일상 너머에 존재하는 다른 차원의 정경으로 안내한다.

“사람의 사람/낮은 곳을 향하고/ 존중과 공존/자유로울 줄 아는 사람/무뚝뚝한 마음도 녹아드는/ 그런 사람이 그립다”(‘참사람’ 전문)

시집은 제법 골똘한 구석을 갖추고 있다. 먹고 자고 울고 웃는 삶의 행위부터 이상적인 인간상에 대한 바람까지 스님은 이 모든 것을 공들여 사유한 후, 최소한의 언어로 남겨놓았다. 그래서인지 정해진 양식에 맞춰 구구절절하게 배치한 행이 아니다. 힘을 뺄수록 오히려 선명해지는 삶의 이치를 짧고 함축적인 문장으로 표현한다.

김남곤 시인은 “도원스님은 좀처럼 자벌하지 않는다. 그래서 청하산 청운사 도량의 일상 역시 있다가도 없는 듯 없다가도 있는 듯 이런저런 일들로 크게 소란 떨지 않는다”라며 “소리내지 않고 우는 소리를 이 시의 흐름 속에서 찾아보는 의미도 연꽃향기를 듣는 만큼이나 경이로운 일이려니 싶다”고 밝혔다.

도원 스님은 평생을 불교 예술의 정수인 탱화(幀畵)와 수행에 헌신해온 구도자다. 1950년 9월 김제 청운사에서 태어나 1971년 전주 승암사로 출가하며 본격적인 수행의 길에 들어섰다. 이후 1990년 봉원사에서 비구계를 수지했다.

지난 2002년 전라북도 무형문화재 제27호 탱화장 보유자로 지정됐다. 김제 귀신사의 16나한 탱화, 제주 원당사의 각란탱화, 전북 한국불교 태고종 괘불탱화 등은 스님의 깊은 사유로 빚어낸 대표적인 성보로 꼽힌다. 현재는 청운사 회주(법회를 주관하는 승려)로 주석하고 있으며 불교 수업과 정진을 위한 안거(安居)에 전념하고 있다.

