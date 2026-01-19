우석대, ㈜광림과 초광역 평생교육 협력 체결

우석대학교와 (주)광림은 지난 17일 ‘재직자 및 성인학습자 평생교육 협력’을 위한 업무협약을 체결했다./우석대 제공

우석대학교(총장 박노준)가 대한민국 특장차 산업 선도기업인 ㈜광림(대표이사 황태영)과 평생교육 협력 프로그램을 추진한다.

두 기관은 최근 광림에서 ‘재직자 및 성인학습자 평생교육 협력’을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 우석대학교가 그간 전북 지역 중심으로 운영해 온 RISE(지역혁신중심 대학지원체계) 평생교육 모델을 초광역 산업현장으로 확장하는 첫 사례다.

특히 ㈜광림과의 이번 협력은 산업현장 중심의 실무형 교육과정을 대학과 기업이 함께 설계하고 운영하는 전환점이 될 전망이다.

협약에 따라 양 기관은 △재직자 대상 맞춤형 직무교육 및 재교육 과정 운영 △생산현장 적용 중심 실무형 교육과정 공동 개발 △학생 현장학습 지원 △기업 글로벌 전략 및 기업문화 전략 공동 프로젝트 진행 등 다양한 협력사업을 추진한다.

황태규 미래융합대학장은 “재직자와 성인학습자가 현장 역량을 강화할 수 있는 교육 기회를 제공하고, 산업현장과 대학의 상생협력을 확대하겠다”라고 말했다.

이강모 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지