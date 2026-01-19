2026 금석배 전국 중학생 축구대회 30일 ‘킥오프’

중등 62팀(120경기) 전국 축구 꿈나무 대격돌

2025 ‘금석배 전국중학생 축구대회’ 자료사진. /전북축구협회 제공

유소년 축구 스타의 등용문인 ‘금석배 전국중학생 축구대회’가 오는 30일부터 내달 11일까지 13일간 군산시 일원에서 개최된다.

19일 전북특별자치도축구협회(회장 서강일)에 따르면 금석배 본 경기에 앞서 지난 18일 대진추첨을 위한 대표자 회의가 열렸다.

대진추첨 결과 오는 30일 오전 10시 군산 월명종합경기장에서 경남보물섬남해스포츠클럽U15와 서울SCFCU15팀의 첫 경기를 시작으로 대격돌이 시작된다.

지난 1992년 처음 열린 금석배 전국학생축구대회는 군산 출신 축구인 채금석 옹의 축구사랑 정신을 기리며 우수 선수 발굴을 위해 마련된 대회로 전북축구협회가 주최·주관하고 있다.

이번 대회는 전국 중등부 62개팀(고학년32팀, 저학년30팀)이 참가한 가운데 월명종합경기장을 비롯한 군산지역 4개 구장에서 진행된다.

예선전을 풀 리그 방식으로 치른 뒤 토너먼트 경기를 통해 최강자를 가리는 방식으로 펼쳐진다.

중등부 결승 경기에서는 대회 기간 부상 없이 경기를 치러준 선수들의 자긍심을 고취하고 감사의 의미를 되새기기 위해, 선수들의 조력자인 선수단 가족들의 에스코트를 받으며 입장하는 깜짝 이벤트도 진행된다.

지난해 금석배 축구대회 고학년과 저학년부 동반 우승한 완주FCU15와 준우승팀 이리동중을 비롯해, 전국 각 지역에서 상위 입상한 다수의 팀이 출전했다.

도 축구협회 유종희 전무이사는 “참가 선수단뿐만 아니라 부모님들을 위한 안전과 편의를 세심히 살피는 등 성공적인 대회 추진을 위해 마지막까지 최선을 다하겠다”며 “미래 한국 축구를 이끌어 갈 유망 학생 선수들이 대거 출전하는 만큼 많은 관심과 성원 부탁드린다”고 말했다.

한편 2026 금석배 전국중학생축구대회의 모든 경기는 전북축구협회 유튜브 4개 채널을 통해 실시간 중계된다.

이강모 기자

