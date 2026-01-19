“공연 비수기에도 멈추지 않는다”…교육으로 숨 쉬는 우진문화공간

발레·판소리 등 예술교육 프로그램으로 문화 자생력 강화 3년 차 신중년발레, 보조금 지원 종료 이후 지속 가능한 교육 모델 자리매김

공연이 상대적으로 줄어드는 겨울철, 문화공간의 불이 꺼지기 쉬운 시기에도 우진문화공간은 교육 현장에서 문화의 숨을 이어가고 있다. 발레와 판소리 등 예술교육 프로그램을 통해 공간을 활성화하며, 시민을 문화의 주체로 키우는 ‘교육 기반 문화 자생력’ 모델을 차근차근 쌓아가고 있다.

지난 18일 우진문화공간에서 진행된 ‘우진문화공간 예술아카데미-신중년발레’ 에서 수강생들이 수업을 듣고 있다. 전현아 기자

그 중심에는 올해로 3년 차를 맞은 ‘우진문화공간 예술아카데미-신중년발레’ 수업이 있다. 이 프로그램은 3년 전 전북문화관광재단 지역 특성화 프로그램 지원을 받아 약 5개월간 시범 운영된 것이 시작이다. 당시에는 강사료 역시 지원금으로 충당돼 수강생 부담이 없었다. 그러나 지원 사업 종료 이후에도 수업을 지속해 달라는 기존 수강생들의 요청이 이어지며, 우진문화공간은 월 8만 원의 수강료를 통해 강사비를 충당하는 방식으로 프로그램을 유지하기로 했다.

수강료 인상에 따른 참여율 저하 우려도 있었지만, 수강생들은 자발적으로 수업을 선택했다. 특히 올해는 지난해 높은 만족도로 재참여한 수강생들이 늘어난 데다, 올해 처음 프로그램을 맡은 이시현 무용가의 유연하고 친근한 커리큘럼이 더해지며 반응이 더욱 뜨겁다.

지난 18일 우진문화공간에서 진행된 ‘우진문화공간 예술아카데미-신중년발레’ 에서 수강생들이 수업을 듣고 있다. 전현아 기자

지난 18일 오전 진행된 수업 현장에는 40대부터 70대까지 다양한 연령대의 수강생 20여 명이 교육장을 가득 채웠다. 몸이 굳어 동작 하나하나에 집중하는 참여자부터 능숙하게 움직이는 숙련자까지 실력은 달랐지만, 발레에 대한 열정만큼은 모두 같았다.

교육에 참여한 수강생들은 프로그램을 한 단어로 표현해 달라는 질문에 입을 모아 ‘행복’이라고 답했다. 최고령 수강생인 장선옥(75) 씨는 “매주 일요일이 기다려질 만큼 수업 시간이 소중하다”며 “자세가 교정되고 손주들에게 ‘할머니가 발레한다’고 자랑할 수 있다는 것도 큰 기쁨”이라고 말했다. 소은미(69) 씨 역시 “몸의 균형이 잡히고 사람들과 어울리며 웃다 보면 마음이 한결 가벼워진다”고 전했다.

우진문화공간의 교육 실험은 발레에만 국한되지 않는다. 판소리 기초 교육 역시 ‘유파별 해설이 있는 판소리’ 공연에서 출발해 귀명창 발굴 프로젝트로 확장된 프로그램으로, 월 5만 원의 수강료에도 매번 모집이 조기 마감될 만큼 호응을 얻고 있다. 이 밖에도 분기별 미술기행 등 다양한 예술교육 사업을 이어가고 있다.

박영준 우진문화공간 관장은 “교육은 문화 향유의 문턱을 낮추는 데 가장 효과적인 방식”이라며 “교육을 통해 형성된 참여자들이 공연과 전시로 이어지며 지역 문화의 자생력을 만들어간다”고 말했다. 이어 “앞으로도 시민들이 예술을 일상에서 누릴 수 있는 수업을 지속적으로 발굴해 나갈 계획”이라고 덧붙였다.

전현아 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지