전주문화재단, 무해한 예술실험 워크숍 ‘챱챱, 툭툭, 샥샥’ 연다

20일부터 ‘오늘날 우리는 기후 변화를 감각하고 있는가?’ 주제로 진행

‘2026 무해한 예술실험 워크숍 : 챱챱, 툭툭, 샥샥’ 홍보물/사진=전주문화재단

“기후 변화를 우리는 과연 얼마나 감각하고 있을까?”

이 질문을 출발점으로 한 예술 실험이 전주 팔복예술공장에서 펼쳐진다. ‘2026 무해한 예술실험 워크숍 : 챱챱, 툭툭, 샥샥’이 20일부터 오는 22일까지 팔복예술공장 B동 2층 마루방에서 진행된다.

이번 워크숍은 그린르네상스 실험프로젝트의 심화 과정으로, 예술가와 시민, 지역과 생태 환경의 관계를 ‘채집’이라는 실천을 통해 재사유하고 확장적으로 탐색하는 프로그램이다. 결과물 중심의 작업이나 해답 제시보다는, 작고 사소한 감각의 회복을 통해 기후와 환경을 다시 느끼는 방법을 함께 실험하는 데 초점을 맞춘다.

프로그램은 총 3회로 구성된다. 20일에는 정강 작가가 진행하는 ‘공간 채집: Skin of Space’가 열린다. 바닥과 벽면, 모서리 등 공간의 표면을 ‘피부’로 인식하며, 커피박 클레이를 활용해 공간의 흔적을 채집하는 작업을 통해 일상에서 무심히 지나쳤던 감각을 되짚는다.

21일에는 한준 작가의 ‘무해한 귀는 당나귀 귀’가 마련된다. 기록하고 발화하는 과정을 통해 흐려진 인식과 언어화되지 못한 감각을 드러내고, 이를 해체하며 보다 명료한 감각으로 나아가는 경험을 시도한다.

마지막 날인 22일에는 조민지 작가와 함께하는 ‘페이퍼 얀 스테이션’이 진행된다. 종이를 실로 전환해 바느질하는 과정을 통해 이동과 생존의 역사 속에서 인간과 환경이 맺어온 감각적 관계를 탐색한다.

워크숍 대상은 장르와 관계없이 예술인 10명이며, 회차별 참여 사례비는 3만 원이다. 전주문화재단은 “감각과 기후 변화, 관계의 문제를 실천과 대화를 통해 함께 탐구할 예술가들의 참여를 기대한다”고 밝혔다.

전현아 기자

