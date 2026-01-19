학생 수 기준 교원 산정…“농산어촌 학교 현실 반영 못 해”

전북교육청, 정책 개선 온라인 서명운동 전개

전북 내 학령인구 감소가 교육계의 가장 큰 당면 과제로 떠오르고 있는 가운데 농산어촌 등의 작은 학교에 교사를 배치하는 교원 수급 정책의 개선이 요구된다. 현행 교원 수급 정책은 학생 수에 비례하고 있어 자칫 농산어촌의 지역적 특성과 지리적 교육의 가치를 반영시킬 수 없다는 지적도 나온다.

이런 가운데 전북특별자치도교육청이 합리적인 교원 수급 정책 개선안 마련을 위해 교육공동체의 뜻을 모으기로 해 관심이 집중된다.

19일 전북교육청에 따르면 정부의 교원 정원 감축 정책과 관련해 학교 현장의 의견을 수렴하고, 학생의 안정적인 학습권을 지키기 위해 ‘교원 수급 정책 개선 촉구 온라인 서명운동’을 전개한다. 학교 현장의 목소리를 들어보겠다는 취지다.

이번 서명운동은 교원 정원 산정에 있어서 학생수를 주된 기준으로 적용하면서 실제 수업이 이루어지는 학급 수와 지역 여건, 학교 기능의 다양성이 충분히 반영되지 못하고 있다는 교육 현장의 문제의식에서 출발했다.

특히 전북은 농산어촌과 인구 감소 지역 비중이 높아 소규모학교, 순회수업이 지속적으로 증가하고 있다.

뿐만 아니라 고교학점제 도입에 따른 다교과 지도, 기초학력 지원, 학생맞춤통합지원, AI 디지털교육 등 새로운 정책 수요 증가로 교원 1인당 담당 업무와 책임이 가중되는 상황에서 교원 정원 감축은 수업의 질 저하와 학생 맞춤형 교육 약화로 이어질 수 있다는 우려가 높아지고 있다.

이에 전북교육청은 교원 수급 정책이 단순한 행정·재정 문제가 아닌 학생의 학습권과 교육의 공공성을 지키는 핵심 과제라 보고 교육공동체의 의견을 모아 정부에 전달하기로 한 것이다.

서명운동은 교직원뿐 아니라 학생, 학부모, 지역 주민 등 교육에 관심 있는 누구나 QR코드 스캔 또는 전용 링크 접속을 통해 간편하게 참여할 수 있다.

오는 2월 27일까지는 교직원과 교원단체를 중심으로, 새학기가 시작하는 3월 3~27일까지는 각급 학교와 학생, 학부모를 대상으로 서명운동이 진행될 예정이다.

전북도교육청은 소속 기관 누리집 및 SNS, 가정통신문 및 학교 알림장 등 다양한 방법을 통해 안내하고, 참여를 이끌어낸다는 계획이다.

또한, 서명운동을 통해 수렴된 의견은 정부에 공식 건의하고, 타 시도교육청, 시도교육감협의회와도 협력해 안정적 교원 수급이 실현될 수 있는 제도적 기반 마련을 지속적으로 요구해 나갈 방침이다.

유정기 교육감 권한대행은 “교원 수급 정책은 학생 한 명, 한 명의 배움의 질과 직결된 문제”라며 “이번 서명운동이 교육 현장의 목소리를 정책에 반영하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.

이강모 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지