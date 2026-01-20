우석대 신민준 학생, 화재 초기 대응 공로로 특별상 수상

우석대학교 신민준 학생이 화재 현장에서 신속하고 침착한 초기 대응으로 피해 확산을 막은 공로를 인정받아 대학 특별상을 받았다. 박노준 총장과 신민준 학생이 기념촬영을 하고 있다./우석대 제공

우석대학교(총장 박노준) 신민준(소방방재학과 2년) 학생이 화재 현장에서 신속하고 침착한 초기 대응으로 피해 확산을 막은 공로를 인정받아 대학 특별상을 받았다.

신민준 학생은 지난달 27일 서울 강남구 일원에서 발생한 음식점 화재 당시 주인의 도움을 듣고 즉시 119에 신고했다. 이어 소화기를 이용한 초기 진화와 분전반 전기 차단 등 전문 지식과 침착한 판단으로 화재 확대를 막았다.

이번 화재는 고령의 노인이 홀로 운영하던 음식점 주방 천장에서 발생했으나, 신민준 학생의 신속한 대응 덕분에 인명 피해 없이 조기에 진화됐다.

특히 신민준 학생의 대응은 소방방재학과 전공 수업에서 배운 이론과 실습 경험을 실제 상황에 적용한 모범적인 사례로, 강남소방서가 공로를 인정해 대학 측에 시상을 요청하면서 시상식을 마련했다.

신민준 학생은 “현장에서 침착하게 대응할 수 있었던 것은 학과에서 배운 실습과 경험 덕분이다”라며 “앞으로도 학습한 내용을 바탕으로 안전한 사회를 만드는 데 기여하고 싶다”라고 소감을 밝혔다.

이강모 기자

