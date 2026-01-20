노병섭 “천호성, 민주진보 진영 위해 후보 철회 결단 내려야”

전북교육자치시민연대, ‘ 논문∙ 칼럼 조사 위원회’ 구성 제안

천호성 전주교대 교수는 20일 전북교육청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 최근 논란이 된 상습 표절과 관련해 대도민 사과문을 발표했다./전북일보

천호성 전주교대 교수의 ‘상습 표절’ 논란에 대한 사죄 회견과 관련 교육감 후보직의 사퇴를 요구하는 주장이 이어졌다.

전북교육감 출마예정자인 노병섭 전국교육자치혁신연대 상임대표는 20일 “논란이 불거지고 있는 천호성 후보를 둘러싼, 반복적으로 제기된 표절 상습 의혹, 허위경력 기재로 인한 벌금형 등의 (사안을 볼 때) 전북교육을 맡길 교육감의 자격을 근본적으로 다시 검증해야 할 시점”이라고 밝혔다.

노 대표는 “(천호성 교수는) 표절 의혹이 반복적으로 제기되고, 허위사실공표로 사법적 처벌을 받았으며, 언론의 검증 보도에 대해 제기한 소송에서 최근 패소한 상황”이라며 “이는 개인의 문제가 아니라 교육 수장의 도덕적 신뢰와 자격에 관한 문제”라고 강하게 비판했다.

이어 “그럼에도 불구하고 (천 교수는) 아무 일 없는 듯 교육감 후보로 나서고 있다"며 "전북교육의 무게를 가볍게 여기는 안일한 태도를 더 이상 두고 볼 수 없다”고 강조했다.

노 대표는 “표절과 관련된 모든 사실과 의혹을 밝혀야 하며, 더 이상 해명, 선택적 사과는 통하지 않는다”며 “숨김과 축소, 시간 끌기로 이 사안을 넘기려 한다면 그 자체가 또 다른 부정행위가 될 것”이라며 “천호성 후보는 개인의 명예를 넘어 전북교육과 민주진보 진영 전체를 위한 결단을 내려, 후보 철회를 진지하게 고민하고 실행해 달라”고 촉구했다.

현재 전북교육개혁위원회 가 민주진보교육감 후보 추대 절차를 공식화 한 가운데 노병섭 대표와 천호성 교수가 참여 의사를 밝힌 바 있다.

전북교육자치시민연대도 이날 천 교수의 표절을 규탄하며, 전문가 집단, 시민사회, 교육단체, 언론사 등을 대표하는 사람들로 구성된 ‘천호성 교수의 논문∙ 칼럼 조사 위원회’ 구성을 제안했다.

이들은 “칼럼의 무단 전재는 불법 행위로서 타인의 저작권 침해이고 손해배상 청구 소송 대상”이라며 “천 교수는 칼럼 표절 행위와 교육감의 자질을 유체이탈식으로 바라보는데 그는 칼럼은 표절했으나 교육감의 자질과는 별개의 문제로 바라보는 인지부조화를 보이고 있다”고 비판했다.

또한 “천 교수는 내로남불식 이중적 사고를 하고 있는데 그는 지난 2022년 교육감 선거에서 상대 후보의 박사학위 논문 표절을 거세게 비판하며 교육감의 자격이 없다고 했었다”면서 “이 잣대로 보면 칼럼 표절을 일삼은 천 교수는 스스로 자신이 교육감 자격이 없는 것을 반증하고 있다”고 덧붙였다.

특히 “천 교수의 상습적 표절은 도덕적 불감증의 반증”이라며 “도덕성과 청렴성을 절대적으로 요구하는 전북 교육감 후보로 나선 천 교수의 칼럼 표절 문제를 공론화해 공개적으로 검증할 필요가 있다”고 했다.

