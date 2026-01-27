김제시, 빈집정비사업 최대 2400만원 지원

김제시청 전경.

김제시가 빈집으로 인한 안전사고 예방 및 주변 미관 개선을 위해 ‘2026년 빈집정비사업’을 추진한다.

해당 사업은 장기간 방치된 빈집의 철거비를 지원함으로써 빈집 소유자들의 자발적 정비를 유도하는 사업으로, 사업 대상은 1년 이상 거주 또는 사용하지 않고 방치된 빈집(주택 및 그 부속동)이며, 단순 철거 지원과 빈집 철거 후 그 대지를 3년간 공공 활용하는 사업으로 구분해 추진된다.

단순 철거 사업은 지붕 구조에 따라 슬레이트 지붕은 최대 400만원, 일반 기타지붕은 최대 300만원을 지원하며, 빈집철거 후 3년간 대지를 공공 활용하는 사업은 도심 빈집은 최대 2400만원, 농촌 빈집은 최대 1600만원을 지원한다.

사업 일정은 오는 2월 6일까지 수요 조사를 진행하고, 3월 중에 대상지를 선정해 본격적으로 정비사업을 추진할 예정으로, 오는 2월 6일까지 해당 읍면동 행정복지센터에서 신청하면 된다.

김제=강현규 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지