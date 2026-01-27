따뜻한 봄날, 군산서 소중한 인연 만나볼까

Trend news
군산시, 3월愛 크리스마스 참가자 모집 남녀 각각 15명씩 30명 모집 내달 4일까지 접수
군산시가 2월 4일까지 선남선녀의 두근두근 인연만들기 행사 ‘3월愛 크리스마스’ 참가자를 모집한다.
이번 행사는 바쁜 일상을 살아가는 청춘남녀에게 △자연스럽고 의미 있는 만남과 소통의 장 제공 △연애·결혼에 대한 긍정적 인식 제고 △결혼 친화적 분위기를 조성하기 위해 기획됐다.
특히 시는 지역의 관광명소를 활용해 참가자들에게 지역에 대한 이해를 높이고 친밀감을 형성할 수 있는 프로그램을 제공할 방침이다.
청춘남녀의 가슴을 두근거리게 할 ‘3월愛 크리스마스’는 3월 14일부터 15일까지 1박 2일 일정으로 진행된다.
행사 장소는 월명동 일원으로, 참가자들은 이곳에서 1대1 스피드데이팅·팀 포토미션·연애특강 등 다채로운 프로그램을 함께할 계획이다.
참가자들은 행사 마지막 날 마음에 드는 이성을 선택하는 ‘썸매칭’ 시간을 가지며, 최종 커플로 연결된 대상자는 추후 개별적으로 안내를 받는다.
신청 자격은 군산시에 주민등록을 두었거나 군산시 소재 직장에 근무하는 27~39세(1987년~1999년생) 미혼남녀이다.
접수는 참가신청서와 재직증명서‧주민등록초본‧혼인관계증명서(상세) 등 제출 서류를 구비해 이메일로 보내거나 군산시청 인구대응담당관을 직접 방문해 신청한다.
이용진 군산시인구대응담당관은 “이번 행사가 결혼에 대한 긍정적인 가치관 개선과 인식 제고의 계기가 되길 바란다”며 “다양한 분야에 종사하는 직장인들이 좋은 인연을 맺을 수 있도록 결혼 친화적 사회 분위기를 조성해 나가겠다”고 전했다.
자세한 사항은 군산시청 누리집 고시공고란을 확인하거나 인구대응담당관 키움으뜸계(063-454-2325)로 문의하면 된다.
군산=이환규 기자
