제9기 새만금위원회 출범… MP재수립 등 핵심 현안 다뤄

전북 인사 참여 확대…투자유치·개발·환경 분야 심의 2월 민간위원 워크숍으로 본격 가동, 새만금 현안 논의

새만금 조감도 /전북도

김민석 국무총리(새만금위원회 위원장)는 27일 2년간 활동하게 될 제9기 새만금위원회(공동위원장 김홍국 하림지주 대표이사) 민간위원 15명을 위촉했다.

이날 국무총리 소속의 9기 새만금위원회 민간위원 위촉이 마무리됨에 따라 새만금 기본계획(MP) 재수립을 비롯한 주요 현안이 위원회 논의를 통해 이뤄진다.

새만금위원회는 ‘새만금사업법’에 따라 새만금 기본계획, 투자진흥지구 등 새만금사업의 중요 사항을 심의하기 위한 국무총리 소속 위원회로 2009년 1월 최초로 발족했다.

특히 새만금 사업은 도시개발·산업·인프라뿐 아니라 환경·해양 등 복합 의제가 동시다발적으로 진행되는 대형 국책사업인 만큼 새만금위원회는 앞으로 핵심 안건의 심의·조정 플랫폼으로서 역할이 요구되고 있다.

전북특별자치도는 9기 위원회가 민간위원 중심으로 중앙부처와의 정책 조율과 실행 논의가 이뤄질 것으로 내다봤다.

전북자치도에 따르면 이번 민간위원 명단에는 전북과 연계된 인사가 다수 포함됐다.

김지현 한국식품산업클러스터진흥원 실장은 기업·투자 현장과의 접점을 살려 기업 관점의 제도·절차 개선 의견을 제시할 것으로 보이며 이창원 우석대 창업지원단장은 기업유치 및 사업화 생태계 관점의 정책 제안을 맡게 될 것으로 보인다.

임미화 전주대 교수는 국토·공간 분야 전문성을 바탕으로 개발계획의 정합성과 실행가능성 점검에 기여할 것으로 예상되며 권봉오 군산대 교수는 해양생태 분야 연구 기반을 토대로 해양 이슈에 대한 과학적 검토를 지원할 것으로 보인다.

백기태 전북대 교수는 환경·에너지 융합 전문성을 바탕으로 재생에너지에 대해 균형 있는 의사결정에 힘을 보탤 전망이다.

9기 민간위원 임기는 27일부터 2028년 1월 26일까지 2년이며 오는 2월 새만금에서 민간위원 워크숍을 시작으로 현안 공유와 함께 운영될 계획이다.

김관영 지사는 “9기 새만금위원회는 분야별 전문성을 갖춘 민간위원들이 참여한 만큼 MP 재수립 등 주요 현안 논의가 한층 탄력을 받을 것으로 기대한다”며 “도 차원에서도 위원들과 긴밀히 소통하며 새만금 사업이 속도감 있게 추진되도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

김영호 기자

