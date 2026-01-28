군산시, 설맞이 고향사랑기부제 감사 이벤트 추진

2월 1일~28일까지 고향사랑기부하면 자동 참여

군산시가 2월 한 달간 ‘설맞이 고향사랑기부제 특별 이벤트’를 진행한다.

이 이벤트는 민족 대명절인 설을 맞아 고향사랑기부제 활성화와 기부 문화 확산을 위해 마련됐다.

행사는 2월 1일부터 28일까지 진행되며, 군산시에 10만 원 이상 고향사랑기부에 참여하면 자동으로 응모된다.

참여자 중 무작위 추첨을 통해 100명을 선정할 계획으로, 이들에게는 1만 원 상당의 ‘네이버페이 포인트’ 모바일 쿠폰을 추가로 증정된다.

당첨자는 3월 중 개별 문자를 통해 안내한다.

특히 이번 이벤트를 통해 기부에 참여할 경우, 기존의 세액공제 (10만 원 전액)와 답례품(기부액의 30%, 최대 3만 원) 혜택에 추가적인 경품 혜택까지 누릴 수 있다.

시 관계자는 “앞으로도 건전한 기부 문화 조성과 지역 경제 활성화를 위해 다양한 홍보 활동을 이어가겠다”고 말했다.

한편 군산시 고향사랑기부제는 현 주소지가 군산이 아닌 개인이 지자체에 기부하는 제도로 연간 2000만 원까지 가능하며, 고향사랑e음 또는 KB국민․기업․신한․하나․농협은행 앱을 통해 기부하면 된다.

10만 원까지 전액 세액공제(10만 원 초과 20만 원 이하는 44%·20만 원 초과분은 16.5%)와 기부액의 30% 상당의 답례품을 받을 수 있다.

군산시 답례품은 고기•쌀•단팥빵•박대•꽃게장•전통주 등 27개 품목의 특산품으로 구성돼 있으며 기부금은 지역발전과 주민 복리증진을 위한 사업에 쓰일 예정이다.

