고창 황윤석도서관 주말마다 ‘북적북적’…“농어촌 공공도서관의 새 기준”

인구 5만 명의 작은 소도시에 들어선 공공도서관이 주말마다 인파로 북적인다. 국내 최고 건축가의 설계라는 화제성에 더해, ‘조용해야만 하는 공간’이라는 기존 도서관의 틀을 깨고 모두에게 열린 문화공간을 지향한 고창황윤석도서관이 개관 2개월 만에 지역의 새로운 명소로 자리 잡고 있다.

28일 고창황윤석도서관에 따르면 지난 25일(일) 하루 이용객은 1782명, 전날인 24일(토)에도 1403명이 다녀갔다. 주말 평균 이용객이 하루 1500명 안팎에 이르면서 도서관 주차장은 물론 인근 공영주차장과 도로변까지 차량과 방문객으로 가득 차는 진풍경이 연출되고 있다. 방문객은 고창군민에 그치지 않고 광주·정읍·장성·영광 등 인접 지역은 물론 타 지역에서도 발길이 이어지고 있다.

황윤석도서관 인기의 중심에는 단연 건축미가 있다. 도서관을 설계한 유현준 건축가는 세계유산 종묘에서 영감을 받아 한국 전통의 미와 공간감을 현대적으로 재해석한 목구조 건축을 선보였다. 외관은 단아한 한옥의 선을 살리면서도, 내부는 지식을 산처럼 쌓아 올린 ‘북마운틴’ 서가를 배치해 시각적 즐거움과 탐독의 경험을 동시에 제공한다. 책을 찾고 고르는 행위 자체가 하나의 문화 체험이 되는 구조다.

도서관 곳곳에서는 셔터 소리와 웃음이 자연스럽게 어우러진다. 한쪽에서는 소설에 몰입한 독자가 자리를 지키고, 다른 한쪽에서는 만화책과 잡지를 편안한 자세로 읽는 이들이 눈에 띈다. 공부하는 학생, 열독하는 중년들, 등산복 차림의 관광객, 특히 아이와 함께 책을 읽는 부모들의 모습이 인상적이다.

황윤석도서관은 ‘열람실’ 중심의 전통적 구성을 과감히 버렸다. 2층에서 1층으로 이어지는 계단식 열람석을 비롯해 서가와 복도 곳곳에 독서 공간을 배치해 누구나 머물 수 있도록 했다. 특히 유아 서가와 가족 이용 공간에 공을 들여, 아이와 함께 와도 부담 없는 도서관을 구현했다. 한 이용객은 “아이와 함께 오면 늘 눈치가 보였는데, 이곳은 편하게 쉬고 읽으라고 만든 공간 같아 마음이 놓인다”고 말했다. 커피를 마시며 담소를 나눌 수 있는 카페 공간도 도서관의 경계를 넓히는 요소다.

고미숙 문화예술과장은 “진정한 지방시대는 문화에 대한 갈증을 해소하는 데서 시작된다”며 “황윤석도서관 같은 열린 문화공간은 지역 소멸에 대응하는 중요한 방파제가 될 것”이라고 강조했다. 고창황윤석도서관은 이제 ‘농어촌 공공도서관의 새로운 기준’으로 주목받고 있다.

