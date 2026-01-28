“송전탑 대신 공장을”…용인 반도체 전북 유치 서명 확산

용인 반도체 전북 유치 촉구 범도민 서명운동 4만 명 돌파 전북유치추진위, 한 달간 서명운동 경과 발표 10만 명 서명 목표로 확대, 정부·삼성·SK에 공식 전달 계획

용인반도체클러스터 전북유치추진위원회 범도민 서명운동본부는 28일 전북특별자치도의회에서 기자회견을 열고 있다. /용인반도체클러스터 전북유치추진위

용인 반도체 클러스터의 전북 분산 배치를 촉구하는 범도민 서명운동이 한 달 만에 4만 명을 넘어서며 전북 지역사회의 결집된 움직임으로 확산되고 있다.

용인반도체클러스터 전북유치추진위원회 범도민 서명운동본부는 28일 전북특별자치도의회에서 기자회견을 열고, 지난해 12월 21일부터 시작한 ‘송전탑 대신 공장을’ 범도민 서명운동의 경과를 보고하고 향후 계획을 밝혔다.

이날 채정룡 반도체클러스터 전북유치추진위원회 상임대표는 “전북을 단순한 송전 경과 지역이 아닌 반도체 산업의 거점으로 전환하는 것이 목표”라며 “도민 참여를 바탕으로 정부와 기업을 설득해 나가겠다”고 밝혔다.

이번 서명운동은 수도권으로 전력을 송전하는 구조를 벗어나, 전북에서 생산한 재생에너지를 지역 산업과 일자리 창출로 연결해야 한다는 문제의식에서 출발했다. 추진위는 용인 반도체 클러스터가 전력과 용수 부족이라는 구조적 한계를 안고 있는 반면, 전북은 재생에너지 공급 여력이 충분하다는 점을 강조하고 있다.

추진위는 최근 이재명 대통령이 신년 기자회견에서 “지방에서 전기를 만들어 수도권으로 송전하는 방식에는 한계가 있다”며 “기업이 지역을 선택할 수 있도록 정부가 설득·유도해야 한다”고 발언한 점을 언급하며, 에너지 지산지소 원칙에 대한 정부 인식이 확산되고 있다고 평가했다.

서명운동에는 현재까지 4만 명 이상의 도민이 참여했다. 탄소중립 전북행동 등 5개 단체로 시작된 운동은 시민사회, 경제·산업계, 노동계, 종교·교육계 등 42개 단체가 참여하는 범도민 운동으로 확대됐다. 군산·전주 상공회의소를 비롯한 경제단체와 직능단체들도 서명에 동참하고 있다.

추진위는 다만 대통령 발언 이후 광주·전남 지역 정치권과 전남도가 반도체 산업 유치 경쟁에 본격적으로 나서면서 호남권 내 경쟁이 현실화되고 있다는 점도 과제로 제시됐다.

추진위는 “특정 정치인 개인 차원을 넘어 전북도와 도내 정치권 전체가 공동 대응에 나서야 할 시점”이라고 강조했다.

추진위는 향후 서명 참여 인원을 10만 명까지 확대해 정부와 국회, 삼성전자와 SK하이닉스에 공식 전달할 계획이다. 이를 위해 시·군별 서명 거점을 확대하고 온라인 캠페인을 강화해 전국적 공감대를 형성한다는 방침이다.

아울러 추진위는 “계통 연결 문제가 해결된 만큼, SK가 약속한 새만금 데이터센터 사업이 조속히 재개될 수 있도록 행정적·정치적인 노력을 병행하겠다”고 밝혔다.

김영호 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지