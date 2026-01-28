[군산시 신년설계]'재생에너지 수도에서 시민의 일상이 든든한 도시로'

군산시, 2026년 RE100 산업 중심 도약 민생·복지·안전 청사진 제시

군산시가 ‘대한민국 재생에너지 수도’와 ‘시민의 일상이 든든한 도시’라는 두 축을 중심으로 새해 시정 청사진을 제시했다.

강한 산업으로 경제를 키우고, 그 결실을 민생과 일상으로 환원하는 선순환 구조를 완성하겠다는 구상이다.

시는 지난 한 해 대내외적 경제 불확실성과 고물가•경기 침체 속에서도 산업·관광·행정 전반에서 의미 있는 성과를 거두며 도시 경쟁력을 한 단계 끌어올렸다는 평가를 받고 있다.

◇‘청렴’에서 확인한 행정 신뢰 회복

시는 2025년 국민권익위원회가 발표한 공공기관 종합청렴도 평가에서 종합 2등급을 달성하며, 시민 신뢰 회복의 기반을 다졌다.

이는 행정의 투명성과 책임성을 강화해온 노력의 결과로, 시는 청렴을 시정 운영의 최우선 가치로 삼아 왔다.

◇새만금 중심, 미래 산업 본궤도 진입

산업 분야에서는 새만금을 거점으로 한 재생에너지와 미래 모빌리티•이차전지 산업이 본격적인 성장 궤도에 올랐다.

시는 이차전지 산업을 중심으로 27개 기업, 9조 6000억 원 규모의 투자협약을 체결하며, 서해안권 산업 중심지로서의 입지를 굳혔다.

특히 올해 목표로 추진 중인 ‘대한민국 제1호 RE100 산업단지’ 공식 지정은 군산 산업 정책의 핵심 과제로 꼽힌다.

RE100 산단 지정이 이뤄질 경우, 글로벌 기업 유치와 연계 산업 확대를 통한 지역 경제 파급 효과가 클 것으로 기대된다.

또한 시는 지역 주도형 해상풍력 사업을 역점 추진, 바람과 태양을 지역의 새로운 자산으로 전환하고 에너지 수익이 시민 소득으로 환원되는 구조를 만들겠다는 계획이다.

◇ 3000만 관광객 시대 눈앞⋯ ‘체류형 관광’ 전환

군산을 찾는 발길이 꾸준히 늘고 있다. 한국관광 데이터랩 기준 연간 방문객 수는 약 2500만 명에 달한다. 사실상 ‘3000만 관광객 시대’를 눈앞에 두고 있는 것.

시는 근대문화 자산을 활용한 콘텐츠 고도화와 함께 문화·예술·스포츠 이벤트를 연계한 체류형 관광으로 전환해 지역 소비로 이어지는 관광 구조를 만들겠다는 계획이다.

◇숫자가 아닌 ‘체감’⋯ 시민 삶을 기준으로

군산시는 올해 시정의 기준을 ‘수치’가 아닌 시민 체감에 두겠다고 밝혔다. 이에 따라 2026년을 ‘시민 삶의 변화를 완성하는 해’로 설정하고, 5대 시민 체감 과제를 중심으로 정책 역량을 집중한다.

먼저 민생경제 정책으로 군산사랑상품권 4000억 원 발행•배달의 명수•골목형 상점가 확대 등을 통해 골목상권 회복에 주력할 계획이다.

소상공인 특례보증과 이차보전•중소기업 퇴직연금 지원•스마트 원예단지 조성•수산식품 수출가공단지 조성 등으로 농·어촌과 중소기업 경쟁력도 함께 키우기로 했다.

기본복지 정책으로 전북대병원 건립 추진과 군산형 통합돌봄 체계 구축, 암 환자 가발 구입비 지원 등 의료·돌봄 안전망을 강화하기로 했다.

여기에 군산형 가사서비스와 ‘우리동네 홍반장’ 사업을 통해 생활 밀착형 복지도 확대한다.

교통·재난안전 정책으로는 빅데이터 기반 대중교통 노선 개편•통학택시 지원•수요응답형 버스 도입 검토 등으로 이동권을 개선한다.

재난 예방 분야에는 약 3000억 원의 국비를 투입해 침수 취약 지역과 재해 위험 지역을 근본적으로 정비한다.

문화·휴식 정책으로는 근대문화 비엔날레 추진•월명공원 국가도시공원 지정 도전•전망대와 달빛마루 조성 등이 있다.

또한 수영장 확충과 대규모 스포츠 대회 유치로 생활체육과 지역경제 활성화를 동시에 도모하기로 했다.

교육·청년 정책을 통해 교육발전특구 사업 확대, 초등 1학년 예체능 바우처 지원, 청소년 문화시설 개선을 통해 교육 경쟁력을 높일 방침이다.

RE100 연계 청년 일자리와 인재양성 부트캠프를 통해 지역 정착형 일자리 선순환 구조를 구축할 계획이다.

◇ ‘서해안 산업권역’ 구상⋯ 통합 논의 제안

시는 중장기 과제로 전북특별자치도의 경쟁력 강화를 위한 서해안 산업 중심권역 구상도 제시했다.

전주권을 행정 중심으로, 군산·익산·김제·부안을 산업중심권역으로 연계해 공동 생활·경제권을 형성하자는 제안이다.

향후 특례시 지정 기준 완화에 대비해, 인접 도시 간 협력을 통한 광역 경쟁력 확보가 필요하다는 판단이다.

시는 이 과정에서 시민 의견을 최우선으로 반영하며, 충분한 공론화 과정을 거쳐 방향을 모색하겠다고 밝혔다.

강임준 시장은 “2026년을 재생에너지 산업과 민생 회복이 동시에 완성되는 원년으로 삼고, 2000여 공직자의 역량을 결집해 시민의 더 나은 삶을 향해 나아갈 수 있도록 하겠다”고 말했다.

이어 “강한 산업으로 경제를 키우는 한편 그 성과를 시민의 일상으로 되돌릴 수 있도록 최선을 다 하겠다”고 덧붙였다.

