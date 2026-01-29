홍용승 제10대 군산시사회복지협의회장 취임

신년인사회 열고 지역 사회복지 연대 강화 다짐

홍용승 제10대 군산시사회복지협의회장

군산시사회복지협의회는 2026년 신년을 맞아 지역 사회복지의 새로운 출발을 알리는 신년인사회와 회장 취임식을 개최했다.

협의회는 29일 군산청소년수련관 연회장에서 ‘군산시사회복지협의회 신년인사회 및 제10대 홍용승 회장 취임식’을 열고, 회원기관·단체 및 유관기관 관계자들과 함께 새해 비전과 협력 의지를 다졌다.

이날 행사는 군산시 사회복지 발전을 위한 네트워크를 더욱 공고히 하고, 복지 공동체로서 연대와 협력을 다지는 뜻깊은 시간으로 진행됐다.

이 자리서 홍용승 신임 회장의 취임 인사를 비롯해 강임준 시장과 김우민 시의회 의장 등의 축사가 이어지며, 지역 사회복지 발전을 위한 협력과 연대의 뜻을 모았다.

제10대 회장으로 취임한 홍용승 회장은 임기 3년 동안 협의회를 이끌게 되며, 앞서 제8대 회장 보궐 임기와 제9대 회장을 역임한 바 있다.

지역 사회복지 현장에 대한 풍부한 경험과 연속성을 바탕으로 협의회의 역할 강화가 기대된다.

홍용승 회장은 취임사를 통해 “현장의 목소리에 더욱 귀 기울이며 협의회가 지역 사회복지의 든든한 연결고리 역할을 할 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “회원기관들과 힘을 모아 군산시민이 체감할 수 있는 복지 실현에 힘쓰겠다”고 말했다.

군산=이환규 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지