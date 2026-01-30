이전기사
익산 왕궁농협, 고추·마늘·양파 영농교육 실시
UPDATE 2026-01-30 17:33 (Fri)
익산 왕궁농협, 고추·마늘·양파 영농교육 실시

송승욱 웹승인 2026-01-30 14:58 수정 2026-01-30 17:12 
이상기후 대응 재배기술 교육 진행

익산 왕궁농협(조합장 김조홍)이 지난 28일 2층 회의실에서 지역 농업인을 대상으로 고추·마늘·양파 영농교육을 진행하고 있다./사진 제공=왕궁농협
김조홍 왕궁농협 조합장

익산 왕궁농협(조합장 김조홍)이 지역 농업인을 대상으로 고추·마늘·양파 영농교육을 실시했다고 30일 밝혔다.

지난 28일 왕궁농협 2층 회의실에서 진행된 교육에는 추운 날씨에도 불구하고 100여 명의 농업인들이 참여했으며, 강인진 농협경제지주 농협종묘센터 전북지사장이 강사로 나서 고추·마늘·양파 재배기술에 대해 교육을 실시했다.

김조홍 조합장은 “폭염, 가뭄, 폭우 등 이상기후 속에서도 양질의 농산물을 생산하기 위해서는 지속적인 교육을 통한 대처가 있어야 한다”며 “지역 내 농업인들이 모두 풍년농사를 이룰 수 있도록 영농지도사업에 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

익산=송승욱 기자

송승욱 ssw791221@naver.com
