전주 건지산에 ‘무장애 나눔 길’ 조성

전북대병원 뒤~덕진체련공원 1.4㎞ 구간 데크길‧숲길‧세족장‧쉼터 등 편의시설 설치

전주 건지산에 보행 약자를 비롯한 모든 시민이 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 열린 숲길이 제공된다.

2일 전주시에 따르면 건지산 일원에 추진한 ‘무장애 나눔 길 조성 사업’이 완료됐다. 무장애 나눔 길은 전북대학교병원 뒤편 조경단과 덕진체련공원을 잇는 구간에 총연장 약 1.4㎞ 규모로 조성됐으며, 데크길 870m와 숲길 500m, 세족장, 쉼터 등 편의시설이 설치됐다.

이 사업은 산림청과 한국산림복지진흥원이 지원하는 복권기금 녹색자금 8억 원과 시비 6억 원 등 총 14억 원이 투입됐다.

특히 산림휴양 체험 기회가 부족한 보행 약자에게 산림휴양 기회를 제공한다는 사업 취지에 공감한 전북대학교가 시민들을 위해 해당 토지 사용을 승낙하면서 사업 추진이 가능했다.

전주시는 자연 훼손을 최소화하는 친환경 공법을 적용해 자연을 보전하면서도 누구나 접근할 수 있는 산림치유 환경을 조성했다.

그뿐만 아니라 덕진체련공원과 전북대병원 뒤편의 기존 데크길을 연결해 단절된 보행환경을 개선하고, 보행 약자를 포함한 시민들의 접근성을 높였다.

강병구 전주시 자원순환녹지국장은 “건지산은 사람과 자연, 도시가 함께 숨 쉬는 도심 속 치유 공간”이라며 “무장애 나눔 길을 통해 시민들이 더 체계적이고 품격 있는 산림휴양‧치유 경험을 누릴 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

