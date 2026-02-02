김관영 지사 “완주·전주 ‘성장형 통합’ 돼야”

기자회견서, 지역 정치권 대승적 결단 환영 정부에 재정·산업·교통 전폭적 지원 촉구

2일 전북특별자치도청 브리핑룸에서 김관영 지사가 완주·전주 통합 추진에 대한 안호영 의원의 결단과 관련해 기자회견을 갖고 있다. /전북도

김관영 전북특별자치도지사는 2일 안호영 의원이 정동영 장관, 이성윤 의원 등과 완주·전주 통합 추진을 밝힌 것에 대해 “지역 정치권의 대승적인 결단을 환영한다”며 “완주가 강해지는 ‘성장형 통합’이 돼야 한다”고 입장을 밝혔다.

이날 김 지사는 전북자치도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “도지사로서 신중한 입장을 견지해 왔던 안 의원의 결단에 깊이 감사드린다”고 말했다.

그는 특히 “완주가 약화되는 방식이 아니라 완주가 강해지는 상생의 통합을 만들고 지역 정치권이 공동으로 대규모 국가 지원 방안을 이끌어내겠다는 의지를 천명한 점에 대해서 매우 뜻 깊다”고 평가했다.

김 지사는 완주·전주 통합 추진을 행정구역 개편을 넘어 전북의 생존 전략으로 규정하면서 이와 관련해 전북도와 지역 정치권이 국가 지원을 이끌어 내기 위해 ‘원 팀’으로 하나가 될 것을 제안했다.

이를 위해 광역 통합에 준하는 파격적인 국가 지원 방안 마련과 완주·전주가 함께 이익을 나누는 실질적인 상생 방안 추진, 통합의 안정적인 추진을 뒷받침할 ‘완주·전주 통합시 특별법’ 제정의 필요성도 언급했다.

김 지사는 완주·전주 통합 추진과 관련해 “전북의 경쟁력을 키우고 균형발전의 기회를 선점하기 위한 절박한 생존 전략”이라며 “지역 정치권이 하나로 뜻을 모은 만큼 이제 정부가 전폭적인 지원으로 답해야 할 차례”라고 강조했다.

또한 그는 정부를 향해 “재정·산업·교통·정주 여건 등 전방위적인 국가 지원을 통해 완주·전주 통합이 균형발전의 성공적인 모델이 될 수 있도록 해달라”고 건의했다.

김 지사는 “이번 통합 추진은 완주가 더 강해지고 전북의 미래 세대가 더 많은 기회를 누리는 성장형 통합이 돼야 한다”며 “완주군의회에서도 민주적인 절차를 통해 통합 논의가 진일보하길 기대한다”고 말했다.

이어 그는 “도가 민주적이고 합리적인 통합 절차가 진행될 수 있도록 실행 계획 마련에 필요한 행정적인 지원에 최선을 다하겠다”고 약속했다.

김 지사는 끝으로 “이번 결단이 전북의 미래를 바꿀 역사적 분기점이 될 것”이라고 기대감을 나타내며 “국가 균형발전 전략인 ‘5극 3특’의 선도 모델로 전북이 도약할 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.

김영호 기자

