전주시의회 “통합 찬성 뜻 열렬히 환영”

남관우 전주시의회 의장

2일 지역 국회의원들이 완주·전주 통합 찬성 뜻을 밝힌 것과 관련, 전주시의회가 “진심으로 환영한다”며 입장문을 발표했다.

전주시의회는 “완주·전주 통합은 특정 지역의 이해를 넘어 전북의 미래 경쟁력과 지속가능한 성장을 위한 시대적 과제”라며 “인구 감소와 산업 구조 변화, 광역 행정 수요 확대라는 현실 앞에서 더 이상 미룰 수 없는 선택이기도 하다”고 강조했다.

이어 “정부는 5극3특 균형발전 전략을 제시하며 지방을 단순한 지원 대상이 아닌 대한민국 경제성장의 새로운 성장엔진으로 육성해야 한다고 강조하고 있다”면서 “이미 하나의 생활권인 완주와 전주의 통합은 3특의 한 축인 전북이 자생력을 갖춘 핵심 거점으로 거듭나기 위한 필수”라고 밝혔다.

그러면서 “통합은 일방이 아닌 상생이어야 하고, 행정 효율만이 아니라 주민의 삶의 질 향상으로 이어져야 한다. 이를 위해 정부와 국회, 전북특별자치도와 양 시·군, 그리고 정치권 모두가 책임 있는 논의 구조를 만들어야 한다”며 “완주군과 완주군의회도 대승적 차원에서 통합이 이뤄질 수 있도록 모든 행정적 지원에 총력을 다해 달라”고 호소했다.

강정원 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지