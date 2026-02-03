고창군 농작물재해보험 가입 3년 새 23% 증가…농가 경영안정 ‘든든’

군비 지원 확대 효과 톡톡…자부담 10%로 낮춰 체감 부담 완화

고창군의 농작물재해보험 가입 실적이 최근 3년 사이 뚜렷한 증가세를 보이며 농가 경영안정에 힘을 보태고 있다.

3일 고창군에 따르면 지난해 연말 기준 농작물재해보험 가입 농가는 9,992호, 가입 면적은 1만4,601㏊로 집계됐다. 이는 2022년 8,134호, 1만2,615㏊와 비교해 가입 농가 수는 약 23%, 가입 면적은 약 16% 증가한 수치다.

이 같은 증가세는 이상기후에 따른 자연재해 위험이 커지면서 농가의 경영 불안이 높아진 가운데, 고창군의 단계적인 군비 지원 확대 정책이 맞물린 결과로 분석된다. 고창군은 농작물재해보험 군비 지원 비율을 2022년 15%에서 2023년 20%로 높였고, 2024년에는 25%까지 상향했다. 이에 따라 농가 자부담 비율은 기존 20%에서 10% 수준으로 낮아지며 실질적인 가입 장벽이 크게 완화됐다.

올해 농작물재해보험은 약 50개 품목을 대상으로 2월부터 가입이 진행되며, 품목별로 가입 기간이 다르게 운영된다. 특히 가을배추는 8월부터 가입이 가능해 해당 작목 재배 농가의 재해 대응력이 한층 강화될 전망이다. 가입을 희망하는 농가는 가까운 단위농협을 통해 신청할 수 있다.

심덕섭 고창군수는 “기후변화로 인한 자연재해 위험이 갈수록 커지는 상황에서 농가 경영안정을 지키는 것이 무엇보다 중요하다”며 “재해보험 지원과 기후변화 대응 정책을 지속적으로 강화해 농업인이 안심하고 영농에 전념할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

