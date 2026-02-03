조지훈 “전주에 ‘공공형 산후조리원’ 설립”

조지훈 전 전북경제통상진흥원장

전주시장 선거에 출마를 선언한 조지훈 전 전북경제통상진흥원장은 3일 “출산 가정의 경제적 부담을 줄이고, 공공인프라 확충을 위해 전주에 ‘공공형 산후조리원’을 설립하겠다”고 밝혔다.

조 전 원장은 “보건복지부가 공표한 ‘2024년 산후조리 실태조사’ 결과, 산모의 85.5%가 산후조리원을 이용하고, 평균 산후조리 기간 30.7일 중 산후조리원에 머무는 기간은 12.6일, 산후조리원에서 지출하는 금액은 평균 286.5만 원이었다”면서 “산모들은 산후조리 경비 지원(60.1%)과 배우자 출산휴가 기간 확대(37.4%), 산모의 출산휴가 기간 확대(25.9%) 등을 희망했다”고 설명했다.

그러면서 “지자체가 직접 혹은 위탁 방식으로 운영하는 ‘공공형 산후조리원’은 일반실 2주 평균 346만 원에 달하는 민간 조리원과(2025년 6월 기준) 비교해 반값에 이용할 수 있다”고 덧붙였다.

조 전 원장은 “출산, 산후조리와 같은 보건 영역은 공공이 책임지는 것이 바람직하다”며 “이를 위해 공공산후조리 관련 조례를 제정하고, 공공의 역할이 명확한 ‘공공형 산후조리원’을 전주에 설립해 시민의 생활비를 줄이고 적극적인 행정 영역을 넓혀가겠다”고 강조했다.

강정원 기자

