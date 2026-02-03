국주영은 “완주·전주 통합, 전북 성공 선결 조건”

국주영은 전북도의원

6·3 전주시장 선거 출마를 선언한 국주영은 전북도의원이 지역 정치권의 완주·전주 통합 추진 결정에 지지를 표명했다.

국주 의원은 3일 입장문을 통해 “전북 정치권이 원팀으로 뭉친 이번 결단은 전북자치도의 발전을 견인하는 거대한 물결이 될 것”이라며 이같이 밝혔다.

특히 국주 의원은 완주·전주 통합이 전북자치도 성공의 선결 조건이라고 강조했다.

그는 “정부의 파격적인 특례와 예산 지원은 규모의 경제가 작동하는 곳에 집중된다”며 “전주시와 완주군이 하나로 뭉쳐 100만 경제권의 위상을 갖출 때 비로소 3특 중 하나인 전북자치도가 실질적인 위력을 발휘할 수 있다”고 말했다.

그러면서 “안호영 국회의원 등 지역 정치권이 보여준 결단은 그 시작”이라며 “이제는 선언을 넘어 실행으로 전북자치도의 지도를 다시 그려야 한다”고 덧붙였다.

