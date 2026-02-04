김철호 계곡가든 대표이사, 2025대한민국식문화경영 ‘대상’

창조혁신부문

김철호 계곡가든 대표이사

김철호 (유)내고장시푸드 및 주식회사 계곡가든 대표이사가 최근 (사)대한민국식애인포럼에서 주는 2025대한민국식문화경영 ‘창조혁신부문’ 대상을 수상했다.

김 대표이사는 글로벌 K-푸드와 융복합 시대에 맞게 국내 식생활 문화를 창조적‧혁신적‧차별적으로 선도한 점을 인정받아 이 같은 상을 받았다.

특히 과학적이고 탁월한 연구개발과 장인정신으로 음식문화 발전 및 계승에 이바지하고 있다는 평가를 받았다.

계곡가든은 1994년 생갈비 식당으로 시작해 꽃게장이라는 사이드 메뉴가 입소문을 타기 시작했고 이후 꽃게장 전문점으로 변신했다.

김 대표이사는 한약재를 이용한 간장게장 제조방법을 국내 최초로 개발해 1999년 소스 및 게장 제조방법 특허를 출원하며 ‘꽃게장’을 누구나 즐기는 밥도둑 대표 메뉴로 만든 장본인이다.

2019년부터 최고의 맛집 소개서인 ‘블루리본서베이’에 전통조리법에 현대인의 입맛을 조화시킨 짜지 않고 그 독특한 맛으로 매년 등재되며 국내는 물론 중국 상하이와 홍콩 등 동남아시아 지역에 한류붐을 일으키며 인기리에 수출되고 있다.

이런 성장을 발판으로 2022년 전북중소벤처기업청 백년가게에 이어 지난해 ‘전북천년명가’로 지정되는 영예를 안았다.

여기에 지난 2024년에는 김철호 대표이사가 대한민국을 넘어 ‘월드마스터(세계명인)’로 선정되기도 했다.

김철호 계곡가든 대표는 “앞으로도 브랜드 신뢰성 향상을 위해 노력하고, 고품질 상품을 고집해 오랜 전통을 이어가는 맛집이 되도록 노력하겠다”고 말했다.​

군산=이환규 기자

