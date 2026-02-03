강성희 “호남대통합으로 전북 고립 타개”

강성희

6·3 전주시장 선거 출마를 선언한 강성희 전 국회의원이 호남대통합으로 전북 고립을 타개해야 한다고 밝혔다.

강 전 의원은 3일 입장문을 통해 “완주·전주 통합은 시대적 요구”라며 “다만 그 추진 과정은 주민 공감, 주민 동의 원칙 위에서 진행돼야 한다”고 말했다.

강 전 의원은 완주·전주 통합을 넘어 호남대통합을 주장했다.

이와 관련 그는 “기초자치단체 통합은 초광역 통합의 흐름에 맞설 실질적인 대안이 될 수 없다”며 “우리가 직면한 고립, 소멸 위기를 극복할 진짜 본질은 완주·전주 통합에서 멈추는 것이 아니라 호남대통합으로 나아가는 것”이라고 강조했다.

그러면서 그는 호남대통합을 통한 재정 특례 확보, 첨단 전략산업 유치, 공공기관 이전이 요구된다고 덧붙였다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지