천호성 “지역소멸-학교소멸 지자체 협치로 막아낼터”

천호성 전주교대 교수는 3일 전북교육청 브리핑루에서 기자회견을 열고 소멸이 가속화되고 있는 농산어촌 학교를 위한 대안마련이 필요하다고 설명했다.

전주-완주 통합 목소리가 커지고 있는 가운데 통합으로 인해 더욱 소멸이 빨라질 수 있는 농산어촌 학교를 위한 대안도 같이 마련돼야 한다는 주장이 나왔다.

천호성 전주교대 교수는 3일 전북교육청 브리핑루에서 기자회견을 열고 “전주-완주 통합은 시대적 사명이지만 통합으로 인해 산간지역 학교들은 더욱 위축될 수 있는 우려가 있다”며 “행정통합과 함께 교육관점에서 우려되는 부분들에 대한 정책 개발을 통해 농산어촌 지역 학교가 소외되지 않도록 사전 대책을 마련해야 한다”고 밝혔다.

천 교수는 이날 전북 모든 지방자치단체장 후보에게 “지역소멸을 막기 위해 일반행정-교육행정의 협치를 강화하고, 형식적 대응을 넘어 실질적 행·재정력을 투여한 지역소멸 위기대응 특별위원회를 설치하고 공동운영해 갈 것”을 제안했다.

그는 이날 △교육과정의 다양화/특성화/지역화 △농촌유학 활성화 △초·중·고 외국인 학생 유치 확대 △국제형 고등학교 설립을 공약으로 내놨다.

천 교수는 “ 시·군 교육지원청에 예산과 인사의 자치권을 최대한 부여해 교육지원청이 지역의 특성에 맞는 교육을 설계하고, 지자체와 직접 협치할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

을 제안드립니다.

▶ 광역 단위에서는 민·관·학·기업이 참여하는 특별위원회를 구성하고, 교육과정 개편, 교육과 취업의 연계, 정주 여건 마련 등 구체적 대안을 제시하고 실행해야 합니다.

▶ 기초단위에서는 일반행정-교육행정의 통합기구를 만들어서 지역에 맞는 생존전략을 수립하고 집행해야 합니다.

교육청의 자체 노력도 매우 중요합니다. 지역소멸, 학교소멸을 막기 위해 다음과 같은 정책을 추진해 가겠습니다.

첫째, 지역에서 나고 자라면서 지역에서 배우고, 일하고, 살아갈 수 있는 경로를 만들겠습니다. 교육이 지역 정착의 사다리가 되도록 교육과정의 다양화/특성화/지역화를 통해 지역의 산업과 자원이 연계되는 교육으로 바꾸고자 합니다.

특히 농생명, 이차전지, 수소·에너지, 스마트농업, 문화콘텐츠, 금융, 피지컬 AI 등 전북의 전략산업에 우리 학생들이 취업하여 살아갈 수 있는 실력을 기르겠습니다. 기업 및 대학과 연계하여 교육과정을 운영하고, 교육을 받으면 지역에 남을 이유가 생기는 구조로 학습-현장-채용이 연결되는 트랙형 모델을 만들겠습니다.

둘째, 농촌유학을 활성화 하겠습니다.

농촌학교에서 자연체험, 생태교육, 지역 활동 등을 특화하고, 학부모 학교선택제(학군 개방)를 통해 도시 학생의 전입을 허용하며, 현재의 농촌유학 정책을 확대 강화하여 수도권 등 도시지역 학생들이 전북의 농촌 지역으로 전학와서 정주할 수 있는 프로그램으로 발전시키겠습니다. 마을교육공동체 활성화를 통해 가족체류형, 홈스테이형, 유학센터형 농촌유학을 확대하고, 유학이 정착으로 이어지도록 주거와 돌봄 일자리를 연계하도록 하겠습니다.

셋째, 교육이민을 포함하여 초·중·고 외국인 학생 유치를 확대하겠습니다.

출생율 확대나 국내 인구이동만으로는 지역소멸의 위기를 극복하는 데 한계가 있습니다. 다문화 가정 자녀, 동남아와 중앙아시아 등 외국 국적 학생, 재외동포 자녀 등을 지역학교에 유치해 지역의 미래 구성원으로 만들겠습니다. 우수 외국 인재를 조기 확보하고, 기숙형 유학 모델을 만들 뿐만 아니라, 부모가 동반 이주하는 교육이민도 가능하도록 지원하겠습니다.

또한 생활 적응 프로그램과 한국어 교육을 강화하여 지역대학 진학과 지역산업 취업을 통해 장기 정착을 하도록 만들겠습니다. 물론 이러한 정책은 학교만이 아니라 지역 전체가 함께 준비하는 구조가 만들어지는 게 중요합니다. 이렇게 되면 우리 지역은 다문화 사회에 대한 적응력이 강화되고, 글로벌 역량도 향상될 것이며, 장기적으로 노동력과 인구구조까지 보완될 것입니다.

넷째, 장기적으로는 국제형 고등학교를 만들어 해외 우수 인재를 유치하고, 지역 특화형 교육을 통해 지속 가능한 지역 정착으로 이어지도록 하겠습니다. 일반적인 입시준비형 국제학교가 아니라, 다문화 특성화 국제고등학교로 운영하여 지역에 필요한 인재도 양성하고, 정주할 수 있는 교육적 기반도 마련하겠습니다.

다섯째, 시·군 교육지원청에 예산과 인사의 자치권을 최대한 부여하여 교육지원청이 지역의 특성에 맞는 교육을 설계하고, 지자체와 직접 협치할 수 있도록 지원하겠습니다.

이강모 기자

