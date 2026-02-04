완주 방문객 지난해 2400만 돌파…"온라인 반응 후끈"

SNS ‘완주’ 검색량 전년 대비 42.3% 증가…대둔산·모악산· 송광사 순 인기

완주군 관광이 숫자로 증명됐다. 완주군에 따르면 한국관광공사 한국관광데이터랩 분석 결과, 지난해 완주를 찾은 방문객은 2,401만 명으로 집계됐다. 이는 2024년보다 약 100만 명 증가한 수치다.

이 통계는 통신사·카드사·내비게이션 데이터를 기반으로 분석한 것으로, 상주인구나 단순 통과 인구, 반복 방문이 많은 생활권 인구를 제외하고 관광 등의 목적으로 실제 머문 방문객만을 집계한 관광지표다.

방문객이 가장 많이 찾은 인기 관광지는 대둔산, 모악산, 송광사·오성마을, 고산자연휴양림, 아쿠아틱파크 아마존, 대아수목원 순으로 나타났다. 산·숲·휴양·체험형 관광지가 고르게 분포하며 ‘가족·체류형’ 수요를 흡수한 결과다.

특히 눈길을 끄는 대목은 온라인 반응이다. SNS 상 ‘완주’ 검색량이 전년 대비 42.3% 급증하며, 관광지 현장보다 디지털에서 먼저 체감되는 변화가 확인됐다. 사진과 영상 중심의 콘텐츠 확산이 ‘완주=자연·힐링·체험’ 이미지를 빠르게 확산시켰다는 분석이다.

완주군은 그동안 테마형 관광상품 운영과 온라인 홍보 강화, 지역 특화 축제 활성화, 스포츠마케팅 등을 통해 체류형 관광 기반을 넓혀왔다. 관광열차와 힐링시티투어버스, 미식관광, 팸투어 등 다양한 마케팅 전략도 본격 추진하며 수도권 단체 관광객을 겨냥한 성과를 냈다는 평가다.

유희태 완주군수는 “연평균 2,000만 명이 넘는 방문객이 완주를 찾았다는 것은 관광 경쟁력이 확실히 높아졌다는 의미”라며 “방문이 체류로 이어지는 관광 환경을 만들고, 수도권 단체 관광객 유치를 확대해 3,000만 방문객 시대를 열어가겠다”고 말했다.

