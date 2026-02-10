강경숙 민주평통 군산시협의회 부회장, 의장 표창

평화통일 기반 조성 및 지역 통합 앞장선 공로

강경숙 민주평통 군산시협의회 부회장

강경숙 민주평화통일자문회의 군산시협의회 부회장이 평화통일 기반 조성 및 지역 통합 등에 앞장선 공로로 의장(대통령) 표창을 받았다.

강 부회장은 10일 전북특별자치도청에서 열린 민주평화통일자문회의 의장표창 전수식에서 이 같은 표창을 수상했다.

민주평화통일자문회의는 헌법 제92조에 근거해 설치된 대통령 직속 자문기구로, 평화통일 정책에 대한 자문과 함께 국민적 합의 형성 등의 역할을 수행하고 있다.

현 의장은 이재명 대통령이다.

이번 표창은 국민과 함께 만드는 평화공존과 공동성장의 가치를 지역 현장에서 적극적으로 실천하고 민주적 평화통일 기반 조성에 기여한 유공자에게 수여됐다.

강 부회장은 19‧20기 여성분과 위원장을 비롯해 현재 부회장직을 수행하면서 지역협의회 활동을 통해 민주 평통 위상은 물론 협의회 발전 및 활성화에 적극 힘써왔다.

여기에 지역사회에서 다양한 활동을 펼치며 평화와 통일의 가치를 알리는데에도 선도적인 역할을 해 온 것으로 알려졌다.

강 부회장은 “큰 상을 받게 되어 영광”이라며 “앞으로도 지역사회에서 평화통일에 대한 공감대 형성과 함께 민주평통이 더욱 발전할 수 있도록 최선을 다 하겠다"고 전했다.

한편 갤러리 파크골프 스크린GTR전북지사장을 맡고 있는 강 부회장은 홍익대 미술대학 석사학위 및 서울대학교 미술관 ACP과정을 마쳤으며 올해에도 국립군산대 경제통상학과 박사 과정으로 예술 경영에 대한 연구 활동도 계속하고 있다.

강 부회장은 제 19대 한국미술협회 군산지부장을 역임한 바 있다.

군산=이환규 기자

