순창 광역지구 농어촌생활용수 개발사업 본격 추진

182억 투입, 배수지 3개소 증설·관로 19km 신설

순창군청 전경. /사진=순창군 제공

순창군이 군민 모두에게 깨끗하고 안정적인 수돗물을 공급하기 위해 ‘광역지구 농어촌생활용수 개발사업’을 본격 추진한다.

11일 군에 따르면 총 182억 원을 투입해 △배수지 3개소 증설 △상수도 관로 약 19km 신설 등 대규모 상수도 기반시설 확충 사업을 진행할 계획이다.

현재 순창군은 상수도 공급 지역이 점차 확대되고 있으나, 기존의 노후화된 시설로는 증가하는 물 사용량을 감당하기 어려운 상황이다.

특히 소규모 수도시설과 지하수를 이용하는 일부 마을에서는 수량 부족과 수질 불량으로 급수 민원이 잇따르고 있는 실정이다.

이에 군은 지난 2018년부터 ‘순창군 수도정비 기본계획’을 변경 수립하고, 기후에너지환경부와 긴밀히 협의해 광역지구 용수공급 확대 방안을 마련해왔고 현재 기본 및 실시설계를 모두 마무리했으며, 오는 3월 착공을 목표로 하고 있다.

이번 사업이 완료되면 광역·금과·구림 배수지의 체류시간을 기존 7시간에서 12시간 이상으로 늘어나 관로 사고나 비상시에도 대응할 수 있는 여유 물량을 확보하게 된다.

아울러 금과면, 팔덕면, 구림면 등 광역지구 급수지역 내 약 4000세대에 보다 안정적으로 수돗물을 공급할 수 있게 된다.

이로써 기존에 지하수나 소규모 수도시설을 이용하던 미급수 지역 주민들의 물 복지 수준과 위생환경이 크게 개선될 것으로 기대된다.

군 관계자는“상수도 사업은 단순한 편의시설이 아니라 군민 건강과 생활환경에 직접적으로 영향을 주는 중요한 사업”이라며, “앞으로도 물 부족 걱정 없는 순창을 만들기 위해 미급수 지역 해소와 수돗물 품질 개선에 최선을 다하겠다”고 말했다.적으로 실천해 나가겠다“ 고 전했다.

순창=임남근 기자

