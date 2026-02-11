응축된 사유를 담다, 황진숙 수필집 ‘곰보 돌 궤적을 긋다’

일상의 사물을 집요하게 마주하며 완성한 44편의 작품 수록

황진숙 수필가가 10년의 응축된 사유를 녹여낸 첫 수필집 <곰보 돌 궤적을 긋다>(수필과비평사)를 펴냈다. 이번 수필집은 작가가 일상의 사물들을 집요하게 마주하며 완성한 44편의 이야기가 담겨있다.

책 제목에 영감을 준 대표작 <곰보 돌>은 바닷가에서 흔히 볼 수 있는 구멍 숭숭 뚫린 작은 돌 하나에 주목한 글이다. 작가는 파도와 바람에 깎여 상처투성이가 된 이 돌을 보며 단순히 ‘낡고 못생긴 것’이 아니라 돌이 견뎌온 치열한 시간들의 흔적을 읽어낸다. 시련과 상처로 얼룩진 우리네 인생 역시 나만의 소중한 궤적을 그려가는 과정임을 따뜻한 시선으로 일깨워준다.

작품집 곳곳에는 풀무, 댓돌, 소금, 숯, 종이컵처럼 주변에서 흔히 볼 수 있는 소박한 사물들이 주인공으로 등장한다. 황 작가는 무심코 지나치기 쉬운 평범한 소재들의 이면을 집요하게 파고들어 그 안에 담긴 삶의 철학을 끌어낸다. 흔한 종이컵에서 현대인의 고독을 읽어내고, 짠 소금에서 생을 지탱하는 단단한 힘을 발견하는 식의 통찰은 독자들에게 깊은 울림을 선사한다.

강돈묵 문학평론가는 “황진숙 작가의 시선은 예리하고 날카롭다. 사물이나 개념의 본질을 찾아내는 데 남다른 치밀성이 있다”며 “작가는 찾아낸 본질을 형상화하기 위해 블록을 형성하고 하나로 조립하는 공법을 취한다. 충실한 소재로부터 출발한 블록은 빈틈없이 맞물리며 수필의 형상을 구축한다. 어떤 타격에도 흔들리지 않을 만큼 견고하다”고 밝혔다.

충북 옥천 출생인 작가는 2016년 <수필과비평>에 ‘발’을 발표하면서 작품활동을 시작했다. 백교문학상, 중봉조헌문학상, 천강문학상 대상, 등대문학상, 수필과 비평 올해의 작품상12 등을 수상했다.

