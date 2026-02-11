가장 맑은 문장으로 건져 올린 가장 아픈 기억⋯한지선 ‘오월의 숲’

오월의 숲 표지/사진=교보문고

소설을 사랑하는 독자에게, 잊고 지내던 기억과 감정을 다시 불러내는 깊은 울림과 같은 책이 출판됐다.

한지선 소설가의 신작 중편소설집<오월의 숲>(문예원)이 바로 그것.

작가는 인간의 내면을 통과하는 상실과 그리움, 사랑과 고독, 붕괴와 회복 등을 4편의 중편소설로 정교하게 직조한다. 책에 수록된 네 편의 작품은 서로 다른 인물과 서사를 다루지만, 공통으로 ‘상처 입은 인간이 어떻게 다시 삶 쪽으로 돌아오는가’라는 하나의 중심 질문을 공유하고 있다.

표제작 ‘오월의 숲’은 고립된 스무 살 여성이 숲과 자연, 그리고 상처 입은 타인과의 만남을 통해 서서히 삶을 회복해 가는 서정적 성장 서사다. 도심과 학교 그리고 숲이라는 공간의 대비 속 주인공은 고독과 두려움, 그리고 미세한 희망의 결을 따라 자기 내면으로 자취를 감춘다. 작품에서 숲은 배경이 아닌 치유의 주체이며, 침묵의 연대는 인간을 다시 살아 있게 하는 힘으로 기능한다.

‘로얄다방을 아세요?’는 대학 시절 한 남자의 한마디가 수십 년 후까지 한 여성의 삶을 지배하는 과정을 따라가는 심리 소설이다. 이 작품은 사랑의 실패보다 ‘사랑을 기억하는 방식’이 인간의 삶을 어떻게 형성하는지 집요히 탐색한다.

또 다른 수록 작품 ‘겨울로 가는 길’은 파탄 직전의 결혼 생활 속, 한 남자가 언어와 음악, 상상을 통해 자기 존재를 지탱해 가는 기록으로, 이별 직전의 인간이 겪는 내면의 균열과 공포를 치밀하게 그려낸다.

마지막 ‘일곱 날의 새벽’은 상처 입은 여성이 일곱 날 동안 고요와 수행, 그리고 새로운 사랑을 통과하며 다시 삶의 중심으로 돌아오는 치유 서사다. 작품은 인간이 고통을 외면하지 않을 때 비로소 다시 살아갈 힘을 얻게 된다는 메시지를 전한다.

김익두 문학평론가는 추천사를 통해 이번 책을 “작가의 소설들은 늘 그리움과 이루지 못한 사랑, 끝끝내 기억에 남아 오히려 고통스런 삶을 맑게 깨어 살아 있게 하는 사랑의 아픈 기억과, 그런 아픔을 되새기며 지새우는 수많은 불면의 밤들로 가득 차 있다”며 “그러면서도 때로는 경쾌하고 부드럽게 추억의 아픔과 지나온 삶의 굴곡이 아무렇지 않다는 듯 재빠르게 잔잔하고 맑게 굽이쳐 흘러간다”고 평했다.

한지선 작가

작가는 “예측할 수 없는 삶 속 회색빛 스무 살에 한 줄기 햇살처럼 스몄던 날들의 이름은 사라졌거나, 어디에 있는지 만날 수 없는 시공간 너머로 가버렸지만, 모두의 가슴 속에 그대로 남아있다”며 “네 편의 소설 중 두 편이 오월의 바람에 흩날리는 나뭇잎 같은 그리움에 관한 이야기가 됐다. 오래전 만들어진 이야기를 이제야 풀어놓는다”고 말했다. 이어 “빠른 위로 대신 오래 남는 문장으로 채운 이번 책이 독자의 삶 속에서 각자의 ‘오월’을 다시 피워 올리길 기대한다”고 덧붙였다.

정읍 출생인 그는 전주교육대학을 졸업해 대학도서관 사서로 일했다. 장편소설<그녀는 강을 따라갔다>를 시작으로 <여름비 지나간 후>, 소설집 <그때 깊은 밤에>, <여섯 달의, 붉은> 등을 발표했으며, 공동집필 테마소설집 <두 번 결혼할 법>, <마지막 식사>에 참여했다. 제1회 전북소설문학상, 제2회 작가의눈 작품상을 받은 바 있다.

전현아 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지