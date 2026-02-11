밀도 높은 위로를 전하다…밥장의 그래픽에세이 ‘외롭꼴’

삶의 고통 놀이로 치환…사랑, 돈 등 열두가지 문법으로 풀어내

특유의 위트 있는 선과 날카로운 통찰로 독보적인 작품 세계를 구축해온 일러스트레이터 밥장이 그래픽 에세이 <외롭꼴>(도서출판 기역)을 출간했다. 작가는 경쟁 사회 속에서 길을 잃은 청년들에게는 생존의 지혜를, 새로운 삶을 설계하려는 중장년에게는 열정을 안내하는 밀도 높은 말과 이미지를 책에 담아냈다.

책의 제목인 ‘외롭꼴’은 외로움을 뜻하는 Lonely와 마음이 움직여 겉으로 드러나는 모습을 뜻하는 ‘꼴리다(Horny)’의 합성어다. 부모와 사회가 정해준 착한 어른의 틀 안에서 억눌려온 욕망과 감각을 불순한 씨앗이라 명명하며 이를 직시할 때 비로소 고유한 삶의 꼴이 완성된다는 게 작가의 설명이다. 20대까지는 지루할 만큼 정상이었으나, 내 안의 불순한 씨앗이 싹을 틔워 나만의 그림자를 만들었다는 고백, 규격화된 삶을 강요받는 이 시대 모든 세대에게 던지는 파격적이고도 다정한 질문인 셈이다.

작가는 이 책을 통해 우리 삶의 모든 고통과 결핍을 ‘놀이’로 치환한다. 사랑과 돈, 장애물, 죽음까지도 열두 가지 놀이의 문법으로 풀어냈다. 각박한 현실에 매몰된 현대인에게 가장 감각적인 처방으로 ‘놀이’를 택한 저자의 새로운 시각은 따뜻하고 신선한 재미를 선물한다.

