전주시 “올해 일회용품 줄이기의 해”

자원순환녹지국 신년 브리핑…폐기물 처리능력 향상, 정원도시 조성 등 제시

강병구 전주시 자원순환녹지국장이 11일 전주시청에서 신년 브리핑을 하고 있다. /전주시

전주시가 올해를 ‘일회용품 줄이기의 해’로 지정하고 실천 운동을 대대적으로 전개한다.

전주시 자원순환녹지국은 11일 신년 브리핑을 통해 △자원 선순환 체계 구축 △깨끗한 도시 환경 조성 △초록정원도시 구현 △도심 속 힐링공간 조성 등 4대 전략, 7대 핵심 사업을 제시했다.

이와 관련 전주시는 자원 선순환 체계를 구축하기 위해 올해는 일회용품 줄이기의 해로 정하고 실천 운동을 적극 추진한다. 주요 실천 과제는 외출 시 텀블러·장바구니 휴대, 배달·포장 시 다회용기·수저 거절 등이다.

이와 함께 전주시는 폐기물처리시설의 처리능력 향상에도 공을 들이기로 했다.

일례로 매립이 완료된 기존 매립지의 폐기물을 다시 분리·선별한 뒤, 성상에 따라 일부를 소각 처리해 매립 용량을 확보하는 ‘전주권 광역매립장 순환이용 정비사업’을 추진한다. 2028년 사업이 완료되면 향후 25년간 안정적인 폐기물 반입이 가능해진다.

또 전주시는 2030년 완공을 목표로 전주권 광역소각자원센터 신규 건립사업을 추진한다. 신규 소각장이 건립되면 기존 소각장과 비교해 일일 소각 처리량이 200톤 이상 늘어난다.

깨끗한 도시 환경을 조성하기 위해 권역별 생활폐기물 수거 체계의 효율성도 높여나간다. 취약지역에는 환경관리원을 재배치하고, 민원지역에는 기간제근로자를 투입하는 등 시민 불편을 최소화할 계획이다.

폐가전 집하장을 확대 이전하고, 전담 수거 구조를 개편하는 등 폐가전 수거 체계도 개선한다. 기존 노출형 분리수거함을 지붕형 크린하우스로 교체하는 작업도 이어나간다.

전주시는 초록정원도시 구현을 목표로 정원도시 조성사업에 본격 착수한다. 이 사업은 2025년부터 2029년까지 200억 원을 투입해 전주 곳곳에 거점형 정원(6곳)을 조성하고, 정원도시 거점센터 등 기반시설을 구축하는 내용이다.

또 2027년 6월 완공 예정인 지방정원 조성사업도 속도를 낸다. 해당 사업은 우아동 옛 양묘장 일대에 232억 원을 들여 지방정원, 생활문화센터를 건립하는 것이 골자다.

도심 속 힐링공간 조성을 위해선 흑석골, 보광재 일대를 대상으로 학산 치유의 숲 조성사업을 추진한다. 완산칠봉 한빛마루공원 조성사업도 올해 마무리할 예정이다.

