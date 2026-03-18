전북 농어촌유학 ‘급성장’…도시 학생 몰리며 ‘신바람’

도시 학생들이 농산어촌 학교로 향하는 흐름이 뚜렷해지면서 전북의 작은 학교들이 활기를 되찾고 있다. ‘농어촌유학’이 단기간에 빠르게 확산되며 교육과 지역에 변화의 숨결을 불어 넣는 모습이다.

전북지역 초등학교에서 농어촌유학을 선택한 학생은 올해 1학기 기준 333명으로 늘었다. 2022년 27명에 불과했던 것과 비교하면 4년 만에 12배 이상 증가한 규모다. 참여 학교도 같은 기간 6곳에서 44곳으로 확대됐다.

유학생의 상당수는 수도권에서 유입됐다. 경기와 서울 학생이 전체의 절반 이상을 차지하며, 인천을 포함한 수도권 비중이 압도적이다. 지방에서는 광주·전남·대전 등지에서도 참여가 이어지고 있다.

눈에 띄는 점은 ‘일회성 체험’이 아니라는 점이다. 기존 유학생 중 200명 넘는 학생이 유학을 연장하면서, 농어촌유학이 안정적인 교육 선택지로 자리 잡아가고 있다.

학생 수 감소로 존폐 위기를 겪던 소규모 학교 현장 역시 유학생 유입으로 숨통을 트고 있다.

학교는 지역 특성을 살린 프로그램을 앞세워 차별화에 나서고 있다.숲체험과 건강지원 프로그램, 1인 1악기 교육, 독서와 체육을 결합한 수업, 탄소중립과 AI 교육, 농촌 체험 활동 등이다.

다만 가족 단위 이주가 동반되는 만큼 주거 여건과 생활 인프라가 뒷받침되지 않으면 정책 확산에 한계가 있을 수밖에 없다.

전북 농어촌유학이 ‘학생과 지역이 함께 살아나는 모델’로 주목 받고 있는 가운데 학생들은 자연과 공동체 속에서 새로운 배움을 얻고, 지역은 학교를 중심으로 활력을 되찾는 선순환 구조가 만들어지고 있다.

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