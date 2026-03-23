“여론조사 조작 막아라”···군산 민주당 예비후보들, 경선 방식 개선 요구

안심번호 추출 기준 강화 등 제도 보완 촉구···경선 공정성 확보 강조 하위 20%·가감점 공개 제안도···클린선거 기준 놓고 후보 간 시각차

6·3지방선거에서 군산시장에 출마한 더불어민주당 예비후보들이 23일 군산시청 브리핑룸에서 공동 기자회견을 열고 여론조사 방식 개선을 요구했다. /사진=문정곤 기자

6·3 지방선거에서 군산시장에 출마한 더불어민주당 예비후보들이 당내 경선 여론조사 방식 개선을 요구하고 나섰다.

강임준, 김영일, 김재준, 나종대, 박정희, 서동석, 진희완, 최관규 예비후보는 23일 군산시청 브리핑룸에서 공동 기자회견을 열고 최근 전북지역에서 잇따르고 있는 휴대전화 기반 여론조사 조작 의혹을 언급하며, 공정한 경선 환경 조성을 위해 ‘안심번호 추출 기준 강화’ 등 제도개선 필요성을 제기했다.

예비후보들은 “여론조사는 선거 결과를 좌우할 수 있는 핵심 지표인 만큼 신뢰성이 훼손될 경우 선거 공정성 자체가 흔들린다”며 “특히 당내 경선에서는 후보자들이 납득할 수 있는 수준의 객관성과 투명성이 반드시 확보돼야 한다”고 강조했다.

이어 군산에서도 유사 사례가 발생했다는 점을 언급하며, 동일한 문제의 재발 방지를 위해 더불어민주당 전북도당과 공천관리위원회에 기술적 보완책 도입을 공식 건의했다.

이들이 제시한 개선안은 크게 네 가지다.

우선 동일인 명의의 복수 회선을 하나로 제한하는 ‘1인 1번호 원칙’을 확립하고, 최근 1년간 실제 사용 이력이 일정 기간 이상 확인된 회선만 조사대상에 포함하도록 했다.

또 최근 3개월간 통화나 데이터 사용 이력이 없는 이른바 ‘유령 회선’을 제외하고, 정지 후 단기간 내 복구된 회선 역시 조작 가능성이 높은 만큼 배제해야 한다고 주장했다.

예비후보들은 “이 같은 기준은 통신사의 마케팅 데이터 추출과정에서도 이미 적용 가능한 수준”이라며 “기술적 한계를 이유로 방치해서는 안 된다”고 지적했다.

그러면서 “깨끗하고 투명한 경선문화 정착은 정당의 생명”이라며 “공정경쟁과 지역정치 신뢰 회복을 위해 해당 개선안을 즉각 수용해야 한다”고 덧붙였다.

마지막으로 후보들은 비방·흑색선전·혼탁선거를 지양하고 정책과 비전으로 시민 앞에 정정당당한 경쟁을 펼치겠다는데 뜻을 모았다.

다만, 이 자리에서 일부 후보는 클린선거를 위해 하위20% 등 공천과정에서 지적된 사항(감점 및 가산점 등) 등 시민들이 궁금해하는 사안을 공개하자는 의견을 제시했고, 강임준, 김재준, 나종대, 서동석, 진희완, 최관규 예비후보는 이를 공개했다.

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