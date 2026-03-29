[사설] 웅치전적지 성역화 사업 ‘적극행정’을

결사항전 끝에 왜군을 물리치고 곡창 호남평야를 지켜낸 임진왜란 첫 육상 승전지 ‘웅치전적지’가 국가지정문화재 ‘사적(史蹟)’으로 승격 지정된 지도 벌써 3년이 훌쩍 넘었다. 당시 문화재청이 사적 지정을 결정한 것은 웅치전적지가 민족사적 위기 상황에서 호남을 지켜 나라를 구한 구국의 현장으로, 역사문화적 가치를 인정한 것이다.

국가지정문화재 사적 지정을 계기로 지역사회에서는 웅치전적지에 대한 체계적인 성역화 사업, 선양 사업이 필요하다는 목소리가 높았다. 전적지 유적 발굴과 보존·관리, 활용 방안을 마련해 역사적 가치와 국가문화재로서의 위상을 전국에 알려야 한다는 요구다. 전북특별자치도에서도 진안군 부귀면과 완주군 소양면 일대 총 23만2329m²를 대상으로 ‘임진왜란 웅치전적 종합정비계획’을 수립해 성역화 사업에 나서겠다고 했다.

이후 용역을 통해 종합정비계획은 수립됐다. 그런데 정작 정비사업은 수년째 제자리걸음이다. 전북특별자치도가 지난해 10월 종합정비계획을 국가유산청에 제출했으나 보완 요구를 받았고, 지난달에야 수정안을 다시 제출했다. 또 사업구역 내 토지 매입 협의도 난항이 계속되고 있다. 이처럼 토지 매입과 행정 절차가 지연되면서 핵심 사업은 첫 단추조차 제대로 끼우지 못한 상태다. 사적으로 지정된 2022년 말 이후 지난해까지 일부 탐방로 정비와 기반시설 개선 사업이 진행됐지만 체감 효과는 거의 없다.

전북특별자치도의 ‘적극행정’이 요구된다. 우선 국가유산청으로부터 종합정비계획 승인부터 받아야 한다. 이를 바탕으로 내년 국가예산 확보에 역량을 모으고 토지매입도 더 서둘러야 할 것이다. 웅치전적지는 민족사적 위기상황에서 호남을 지켜 나라를 구한 구국의 현장이다. 특히 완주와 진안군민을 비롯해 전북도민에게는 불굴의 의지로 국가를 지켜낸 선조들의 호국정신을 기리고, 자긍심을 고취할 수 있는 역사적 장소다. 그래서 웅치전적지 성역화 사업은 과거를 기리는 일이자, 미래를 준비하는 일이기도 하다. 그런데 좀처럼 진전이 없다. 사업 추진 동력도 미약하다. 더 늦어진다면 사적 승격 과정에서 보여줬던 지역사회의 관심과 결집력도 약해질 수밖에 없다. 행정의 의지와 적극적인 실행력이 필요한 시점이다.

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